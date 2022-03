Ad

Si gioca o mercoledì 6 aprile o mercoledì 13 aprile

Non si sa ancora quando questa partita verrà disputata, anche perché si attende l'esito del ricorso presentato al CONI: l'Inter chiede la vittoria a tavolino, visto loro si erano regolarmente presentati al Dall'Ara... Ma, se confermato, quando verrà giocata? In realtà non c'è ancora il calendario di Serie A per il mese di aprile, ma ci saranno due slot liberi durante la settimana. Mercoledì 6 aprile e mercoledì 13 aprile sarebbero due date importanti dove piazzare il match. Sono le date in cui ci sono i quarti di finale di Champions League e sarebbero le migliori occasioni possibili, considerando che il 19-20 aprile - invece - ci sarà invece il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Uno scudetto per 4, la volata a 10 giornate dalla fine

Un possibile rinvio a maggio?

Manca ancora la decisione, definitiva, della corte d'appello del CONI e se dovesse arrivare un esito in ritardo, ci sarebbe il rischio di vedere un Bologna-Inter addirittura nel mese di maggio. In quel caso le date utili diventerebbero solo due: mercoledì 4 maggio e mercoledì 18 maggio. L'ultima spiaggia sarebbe l'11 maggio, ma in quella data è prevista la finale di Coppa Italia. Diventerebbe utile in caso di eliminazione dei nerazzurri contro l'Inter in Coppa.

