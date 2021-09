Le squadre di Serie A, e in particolare le big del nostro campionato, sono alle prese con il problema di non poco conto riguardante il rientro dei giocatori sudamericani impegnati con le rispettive Nazionali nelle partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 . La situazione più delicata riguarda senza dubbio la Juventus che, per la complicata trasferta di Napoli in programma sabato pomeriggio 11 settembre alle 18 al Maradona, rischia di dover fare a meno di 5 giocatori del calibro di Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, sono diversi i giocatori che atterreranno in Italia solamente venerdì pomeriggio attorno alle 20, considerato che nella notte tra giovedì e venerdì tra l'1 e le 2.30 sono in programma ben 5 gare del girone sudamericano (Argentina-Bolivia, Brasile-Perù e Colombia-Cile tra le altre). Vedremo se Allegri rischierà i 5 sudamericani nel big match contro gli azzurri di Spalletti o li preserverà per evitare infortuni. Quel che è certo è che le loro condizioni fisiche, dopo un viaggio intercontinentale affrontato alla vigilia di una partita così importante, non potranno certo essere ottimali, per usare un eufemismo. Diverso il caso di McKennie , escluso dagli Stati Uniti per questioni legate al mancato rispetto dei protocolli Covid, e quindi regolarmente a disposizione.