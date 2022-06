Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”. Gli aumenti al listino comunicati oggi da DAZN non hanno lasciato indifferente il mondo dei consumatori. L'aumento sostanziale dei prezzi e le limitazioni alla fruizione contemporanea dei contenuti non sono certo buone notizie per gli utenti che dovranno fare fronte al maggiore esborso per continuare a vedere il campionato di Serie A. Duro il comunicato del Codacons che intende rivolgersi alla Lega per valutare un'eventuale interruzione del rapporto di collaborazione con la società di streaming. "

"Si tratta di rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con Dazn che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di serie A, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli utenti. Alla luce delle modifiche tariffarie decise da Dazn, chiediamo alla Lega di serie A di valutare se sussistano eventuali presupposti per annullare il contratto siglato con la società, allo scopo di tutelare utenti e tifosi” questo l'appello del Codacons.

