La Fiorentina è una delle sorprese di questo avvio di stagione. Dopo un’estate ricca di colpi di scena, fra divorzi inattesi (via Gattuso dentro Italiano) e una campagna acquisti che ha visto la formazione gigliata fare acquisti interessanti e dire no a tutte le offerte per il proprio bomber Vlahovic: la squadra viola in questo avvio di stagione ha ottenuto tre vittorie consecutive per la gioia di Rocco Commisso che, dai microfoni di 90° minuto ha parlato di questo avvio di stagione non mandandole a dire ad avversarie, colleghi e procuratori.

"Juve e Inter hanno perdite enormi, i nostri conti invece sono ok... Serve equità e trasparenza"

"Le regole del calcio devono essere tutte più trasparenti: non è possibile che ogni 6 mesi la Fiorentina porti soldi in Italia per rientrare nell'indice di liquidità, mentre altre squadre come Juventus e Inter non ci rientrano e non pagano stipendi. Non va bene, l'ho detto alle istituzioni. Dalle notizie che leggo dai giornali, ci sono problemi con l'indice di liquidità. Eppure so che dovrebbero esserci punti di penalizzazione o limitazioni... La Fiorentina paga tutto! Nel giro di due giorni si è sentito che la Juve ha 200 milioni di perdite, gli altri 150... Dobbiamo avere un campionato legittimato, trasparente, dove tutti sono trattati uguali”.

Serie A Genoa-Fiorentina 1-2, le pagelle: Bonaventura e Saponara ritrovati IERI A 15:52

"Avrei potuto comprare il Milan ora spero di rinnovare Vlahovic"

Potevo comprare il Milan, poi Yonghong Li ha fatto qualche stupidaggine... Quando i giocatori non sono pagati c'è un senso di falsità. Se so chi è Raiola? Sì, quello che fa i trasferimenti senza prendere soldi... (sarcastico, ndr). Lui dice che abbiamo invaso la Serie A? Abbiamo speso quasi 350 milioni nella Fiorentina, in altri tempi questo non lo avrei potuto fare. Dei presidenti americani, sono l'unico che è nato in Italia, e voglio restituire all'Italia qualcosa. Nel calcio i soldi si perdono, altroché... Lotito, De Laurentiis, Percassi hanno fatto un buonissimo lavoro con le loro società, prese quando erano in difficoltà e a prezzo ribassato. Io ho preso la Fiorentina anprezzo pieno. Qui nessuno straniero è riuscito a fare soldi, io spero di fare come i presidenti italiani. Se Vlahovic resterà? Abbiamo un buonissimo rapporto con lui e la sua famiglia. Loro hanno la nostra proposta, stiamo aspettando il suo procuratore qui a Firenze. Se voglio rinnovare il suo contratto prima di ripartire? Speriamo, io devo tornare per prendere i soldi da investire a Firenze. Per lui nessuno è venuto da me, forse hanno parlato con altri...”.

"Gasperini ha pianto una settimana, ieri l’ho visto felice"

Ho visto che Gasperini ieri ha vinto, era contento dopo una settimana che ha pianto e fatto polemica per quello che è successo contro di noi”. Commisso ne ha avute anche per gli arbitri togliendosi un sassolino dalla scarpa anche con Gasperini, che venerdì nella conferenza stampa di vigilia di Salernitana-Atalanta si era lamentato a lungo delle decisioni arbitrali subite contro la Fiorentina : “”.

Terracciano: "Gioco io?", Italiano: "Non ti convoco"

Serie A Saponara e Bonaventura piegano il Genoa: la Fiorentina passa 1-2 IERI A 12:46