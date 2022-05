I residui sogni di Champions League, comunque da tempo una chimera, sono ufficialmente e matematicamente svaniti. La Roma si fa fermare in casa dal Bologna e lascia il via libera a Napoli e Juventus, da questa sera certe di concludere il campionato nei primi quattro posti. È uno 0-0 che conferma la bontà del momento di forma dei felsinei, che dopo aver stoppato Milan e Juventus, e fatto la festa all'Inter, escono imbattuti anche dall'Olimpico. Mourinho opera un ampio turnover pensando al ritorno di giovedì col Leicester (dentro Carles Perez, Maitland-Niles, Afena-Gyan), ma il migliore è Skorupski, il portiere avversario. Anche se nel finale è Rui Patricio a ergersi a protagonista con un gran riflesso su De Silvestri. Nel conto anche qualche decisione dubbia del signor Fabbri, tra cui un più che dubbio intervento in area di Kumbulla su Orsolini. Ringraziano Napoli e Juve, dunque. Ma ringrazia anche la Lazio, agganciata ma non superata dagli uomini di Mourinho, che hanno comunque gli scontri diretti a favore. E ora, testa al Leicester: giovedì c'è in palio la finale di Conference League.

Roma-Bologna 0-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles (58' Karsdorp), Cristante, Veretout (77' Shomurodov), El Shaarawy (58' Zalewski); Carles Perez (58' Pellegrini), Zaniolo; Afena-Gyan (58' Abraham). All. Mourinho

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (82' Theate); Kasius (62' De Silvestri), Dominguez (69' Svanberg), Schouten, Soriano (82' Aebischer), Hickey; Orsolini (62' Kasius), Arnautovic. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga-De Leo)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Gol: -

Assist: -

Ammoniti: Medel

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

17' – Soriano dentro per Arnautovic, Rui Patricio ci mette parzialmente una pezza, poi la difesa di casa libera. Brivido.

29' – Zaniolo incrocia di controbalzo da pochi metri, Skorupski si salva con un gran riflesso, poi Felix mette fuori a porta vuota ma in posizione irregolare.

Zaniolo contro Medel, Roma-Bologna Credit Foto Getty Images

39' – Carles Perez spara da lontano, ma Skorupski vola e respinge in maniera provvidenziale il sinistro dello spagnolo.

67' – Skorupski diice di no con un riflesso da campione a Kumbulla, pescato da un corner di Pellegrini. Respinta stupenda a una mano.

81' – Protezione del pallone in area di Abraham e destro incrociato che termina non lontano dal secondo palo.

88' – Centro di Barrow, De Silvestri va di testa da un passo ma trova prontissimo Rui Patricio. Poi Arnautovic mette alto in rovesciata.

93' – Gran tiro al volo dal limite di Pellegrini e palla alta di pochissimo. Se ne va l'ultima palla gol per la Roma.

MVP

Lukasz SKORUPSKI. Il man of the match. Reattivo su Zaniolo, bravo su Carles Perez, addirittura strepitoso sul colpo di testa di Kumbulla. Tre parate vitali.

Fantacalcio

PROMOSSO – Rui PATRICIO. L'intervento finale su De Silvestri salva la Roma. Nel primo tempo si era opposto per due volt (la seconda in offside) ad Arnautovic.

BOCCIATO – Felix AFENA-GYAN. No, non va. Quando prende palla non la passa nemmeno sotto tortura. Ha talento, ma deve acquisire esperienza e sapienza calcistica.

Le pagelle

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

