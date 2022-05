Roma-Bologna, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-0 . Gara arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 - L'intervento finale su De Silvestri salva la Roma. Nel primo tempo si era opposto per due volt (la seconda in offside) ad Arnautovic.

Gianluca MANCINI 6,5 - Solido. Il migliore della retroguardia di Mourinho. Una piccola indecisione nel finale, ma per il resto si fa valere.

Marash KUMBULLA 5,5 - Rischia il mondo quando trattiene Orsolini in area, ma Fabbri lo grazia. E poi quasi si trasforma nel match winner, venendo però murato da Skorupski.

Roger IBAÑEZ 6 - Una chiusura completamente sbagliata nel primo tempo libera Kasius, che però non ne approfitta: una delle poche macchie di una prestazione sufficiente.

Ainsley MAITLAND-NILES 5,5 - Ha un paio di palle interessanti, ma difetta in precisione. Non gioca da tempo e si nota (dal 58' Rick KARSDORP 6 - Fa qualcosa in più di Maitland-Niles, ma i compagni non ne approfittano)

Bryan CRISTANTE 6,5 - Si sbatte, recupera palloni, si fa sentire in mezzo al campo, offre un gran lancio a Felix. Tra i migliori della Roma.

Jordan VERETOUT 5,5 - Fa il suo, senza strafare. Il Veretout dell'inizio della stagione era decisamente un'altra cosa (dal 77' Eldor SHOMURODOV s.v.)

Stephan EL SHAARAWY 5,5 - Così così. Qualche spunto isolato, ma sono più i momenti in cui si eclissa che quelli in cui si rende davvero utile (dal 58' Nicola ZALEWSKI 5,5 - Netto passo indietro rispetto a Leicester)

Carles PEREZ 6 - Volenteroso, generoso, a volte un po' arruffone. Spaventa Skorupski con un gran sinistro da fuori che il polacco respinge (dal 58' Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Dà la scossa alla squadra, portando energia in attacco e sfiorando il gol da 3 punti nel recupero)

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Promette più di quanto in realtà mantiene. Ha una sola, vera occasione, ma Skorupski si oppone. Perde nettamente brillantezza col passare dei minuti.

Felix AFENA-GYAN 5 - No, non va. Quando prende palla non la passa nemmeno sotto tortura. Ha talento, ma deve acquisire esperienza e sapienza calcistica (dal 58' Tammy ABRAHAM 6 - Rischia seriamente di risolvere la partita, ma la sua magata in area si spegne a pochi centimetri dal palo)

All. José MOURINHO 5,5 - Giusta la decisione di far rifiatare vari titolari, ma è uno 0-0 che rischia di pesare. Nemmeno i cambi risolvono la situazione.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7 - Il man of the match. Reattivo su Zaniolo, bravo su Carles Perez, addirittura strepitoso sul colpo di testa di Kumbulla. Tre parate vitali.

Adama SOUMAORO 6,5 - Solido, a volte anche ruvido. In ogni caso, superarlo è piuttosto difficile.

Gary MEDEL 6 - Si fa ammonire per un placcaggio su Zaniolo, ma per il resto comanda efficacemente la difesa. Nel finale, però, Abraham rischia di beffarlo.

Kevin BONIFAZI 6,5 - In campo al posto di un titolarissimo come Theate, si fa trovare pronto: niente errori marchiani, niente sbavature evidenti (dall'82' Arthur THEATE s.v.)

Denso KASIUS 5,5 - Discreto in fase difensiva, mentre quando attacca è decisamente impreciso. Ibañez gli concede un regalo che l'olandese non scarta (dal 62' Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Sogna il colpaccio, che da ex laziale avrebbe avuto valore doppio, ma Rui Patricio è reattivo)

Nicolas DOMINGUEZ 6,5 - Scelto per una maglia da titolare, ripaga la fiducia con una prova solida. Piedi raffinati, cervello pensante, bene nelle due fasi (dal 69' Mattias SVANBERG 6 - Stringe i denti in un finale sofferto)

Jerdy SCHOUTEN 6 - Cerca di portare ordine alla manovra bolognese e per una fetta di partita ci riesce. Dopo l'intervallo deve limitarsi quasi esclusivamente a difendere.

Roberto SORIANO 6 - Gioca un buon primo tempo, sia in fase di filtro che di appoggio alla manovra. Meno brillante nella ripresa, fino alla sostituzione (dall'82' Michel AEBISCHER s.v.)

Aaron HICKEY 6 - Tiene bene Maitland-Niles prima e Karsdorp poi, nel contesto di una prestazione di pura applicazione difensiva.

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Cerca l'intesa con Arnautovic, ma la trova soltanto a tratti. Nel complesso, offre una prestazione non indimenticabile (dal 62' Musa BARROW 5,5 - Non entra bene in partita, ma nei secondi finali serve De Silvestri e colpisce una traversa in offside)

Marko ARNAUTOVIC 5,5 - Questa sera gira meno rispetto ad altre occasioni. Gli mancano l'incisività di altre partite e il guizzo finale.

All. Sinisa MIHAJLOVIC (in panchina Miroslav TANJGA e Edoardo DE LEO) 6,5 - Organizzazione e testa libera: non è un caso se ultimamente il Bologna ha fermato tutte le grandi.

