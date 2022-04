È questa la buona notizia in casa Roma che, dopo la sconfitta incontro il Bodo/Glimt , ha rischiato di perdere a lungo il giovane difensore. Mancini è uscito malconcio al 69' unavvertito dopo un intervento in scivolata e, dalle immagini, si è pensato subito al peggio e a un infortunio molto serio.

Il calciatore, nella giornata di giovedì, si è sottoposto aglie, fortunatamente per la squadra di Mourinho, non ci sono lesioni. Mancini salterà probabilmente la gara di domenica 10 aprile alle ore 18 contro la Salernitanadove servirà la miglior Roma possibile per superare il turno. Nel match di campionato, mister Mourinho dovrebbe schierare il consueto, con Kumbulla, Smalling, Ibanez a difesa del portiere, Rui Patricio.