Roma fermata sullo 0-0 dal Genoa di Blessin, al secondo pari ad occhiali nelle due partite da allenatore rossoblù. Gara particolarmente bloccata e "stappata" al 91' da un sinistro angolato di Zaniolo al 91'. Tuttavia, dopo un controllo VAR, viene rilevato un pestone di Abraham su Vasquez, che farà parecchio discutere e il gol viene annullato. Il Nazionale viene poi espulso per proteste. Gioia strozzata in gola per i tifosi della Roma. Tra i "vip" accorsi allo stadio, anche Francesco Totti e Damiano dei Måneskin, quest'ultimo "esploso" alla prodezza di Zaniolo. Occasione mancata nella corsa Champions per la band di Mourinho, che sale solamente a 39 punti e restando a -5 dal quarto posto con l'Atalanta che deve ancora scendere in campo.

Il tabellino

ROMA-GENOA 0-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (71' Veretout), Cristante, Sérgio Oliveira (57' El Shaarawy), Mkhitaryan, Maitland-Niles (57' Afena-Gyan); Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani (45' Østigård), Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova (71' Maksimovic), Ekuban (71' Melegoni), Yeboah (55' Amiri), Destro (57' Piccoli). All.: Blessin.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Note - Recupero: 2+7. Espulsi: 69' Østigård (G) per fallo su chiara occasione da gol, 94' Zaniolo (R) per doppia ammonizione. Ammoniti: Vanheusden, Mancini, Vasquez, Abraham.

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

14' - TUFFO DI TESTA DI EKUBAN SU PUNIZIONE PER IL GENOA! Rui Patricio costretto ad alzare la palla sopra la traversa.

22' - PERICOLOSO INSERIMENTO DI STURARO IN AREA ROMA! il suo tiro ravvicinato viene sventato in qualche modo dal recupero di Smalling!

37' - GENOA VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Palla scodellata da Portanova su punizione dalla mancini, serie di rimpalli e tiro a botta sicura di Bani che sbatte su Smalling a Rui Patricio battuto. Poi Yeboah calcia alto sottoporta!

40' - SERGIO OLIVEIRA! Illusione del gol col sinistro di prepotenza sull'esterno della rete. Grandissima apertura di Nicolò Zaniolo!

55' - SMALLING PRENDE L'ASCENSORE IN AREA SU CROSS DALLA DESTRA DI KARSDORP! Palla alta di poco, Roma vicinissima al vantaggio.

Un duello tra Mattia Destro e Chris Smalling durante Roma-Genoa - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

60' - RIGORE IN MOVIMENTO DI ZANIOLO! Palla incredibilmente alta sulla grande idea di El Shaarawy, che entra subito in partita!

62' - AFENA-GYAN MANDATO AL TIRO IN CORSA! Tiro potente in corsa e di poco impreciso: funzionano i cambi di Mourinho!

67' - KARSDORP IN AREA PER L'INSERIMENTO DI ABRAHAM! Destro potente dell'ex Chelsea respinto con la schiena da Østigård, che fa scudo stoicamente.

69' - CARTELLINO ROSSO PER ØSTIGÅRD! Il difensore norvegese, ingannato da una palla vagante, atterra Afena-Gyan al limite dell'area tirandolo giù addirittura dal collo. Chiara occasione da gol. Genoa in 10 uomini!

Il fallo da espulsione di Ostigard su Felix durante Roma-Genoa - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

90'+1 - GOL ANNULLATO ALLA ROMA CON ZANIOLO! Sinistro velenoso dal limite dell'area e palla all'angolino dopo un lungo controllo. Esplode l'Olimpico ed esultanza sfrenata dell'ex Inter sotto gli spalti dove festeggia anche Damiano dei Måneskin. Tuttavia, dopo il VAR-check dell'arbitro Abisso, viene rilevato un pestone di Abraham ai danni di Vasquez. Un episodio che, comunque, farà discutere. Zaniolo, ammonito per essersi tolto la maglia, viene poi espulso per proteste poco più tardi.

MVP

Vasquez. Parte dalla sinistra e si trova spesso a chiudere gli spazi accentrandosi. Il messicano è anche il responsabile (involontario) del gol annullato a Zaniolo per il pestine subito da Abraham.

Fantacalcio

PROMOSSO - Sturaro. Suona la carica con grande personalità lungo la mediana genoana. Il Grifone si aggrappa a giocatori della sua personalità in vista della difficilissima corsa salvezza.

BOCCIATO - Østigård. La sua gara dura, in tutto, 27'. D'accordo la palla vagante a creare confusione, ma atterrare così platealmente Afena-Gyan sotto gli occhi dell'arbitro, nonostante la velocità del talento giallorosso, è appara un'ingenuità piuttosto pesante. La situazione andava controllata con altre misure. Espulsione sacrosanta.

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

