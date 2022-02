Zaniolo dopo la lunga verifica del VAR (Rosario Abisso, infatti, ricevette la visita di Gianpaolo Calvarese al termine del match. L'ex arbitro abruzzese si è dimesso dall'AIA a luglio e nell'ultimo periodo è stato ingaggiato dalla Roma come consulente esterno, come match analyst - per così dire - degli arbitraggi. C'è un piccolo grande problema, però, visto che Calvarese ad oggi non è un tesserato FIGC e non aveva nessuna autorizzazione ad entrare nello spogliatoio degli arbitri, neanche come ex collega. Calvarese ha richiesto il referto al sig. Abisso per capire cosa avesse scritto sull'episodio riguardante Zaniolo, che fu espulso per proteste dopo quel gol annullato. Ma l’addetto ufficiale agli arbitri per la Roma è Vito Scala, ed è l'unico ad essere autorizzato. Il finale di Roma-Genoa , con il gol annullato adopo la lunga verifica del VAR ( la moviola di quell'episodio ) ha lasciato non pochi strascichi. Sulla Roma che non vinse quella partita, su Zaniolo che fu squalificato, ma anche sugli arbitri. Il direttore di gara, infatti, ricevette la visita dial termine del match. L'ex arbitro abruzzese si è dimesso dall'AIA a luglio e nell'ultimo periodo è stato ingaggiato dallacome consulente esterno, come- per così dire - degli arbitraggi. C'è un piccolo grande problema, però, visto che Calvarese ad oggie non avevaad entrare nello spogliatoio degli arbitri, neanche come ex collega. Calvarese ha richiesto il referto al sig. Abisso per capire cosa avesse scritto sull'episodio riguardante Zaniolo, che fu espulso per proteste dopo quel gol annullato. Ma l’addetto ufficiale agli arbitri per la Roma è, ed è l'unico ad essere autorizzato.

Abisso ha presentato esposto contro Calvarese: ma chi lo giudicherà?

L'arbitro Rosario Abisso non ha per nulla apprezzato l'ingresso negli spogliatoi di Calvarese, soprattutto perché non era autorizzato a farlo, e ha presentato un esposto contro il consulente della Roma. Come riporta il Tempo, questo esposto ha fatto aprire un fascicolo alla Procura Arbitrale diretta da Rosario D'Onofrio, con gli atti poi trasmessi alla Procura FIGC che a sua volta ha aperto un'inchiesta. Ma ora chi deciderà su questo episodio? Non essendo un tesserato FIGC, Calvarese non può essere giudicato né dalla Procura Arbitrale, in quanto non fa più parte dell'AIA, né dalla Procura Federale.

Cosa rischia la Roma?

Il club dei Friedkin rischia però una sanzione per questo episodio, ripetiamo, perché l'unico che ha accesso allo spogliatoio degli arbitri è Vito Scala. Poi c'è il team manager Valerio Cardini che aveva il compito di vigilare sulle presenze non consentite nei spazi all'interno dello stadio. In caso di deferimento, oltre ad una sanzione, potrebbe esserci una squalifica per i dirigenti.

