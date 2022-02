Roma e Genoa, valido per la 24a giornata di Serie A (Rosario Abisso di Palermo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita all'Olimpico di Roma ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra, valido per la 24a giornata di Serie A ( Segui il LIVE ), arbitrato dal signordi Palermo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita all'Olimpico di Roma ( finita 0-0 ).

La moviola di Roma-Genoa

Minuto 68': ESPULSO ÖSTIGARD - Rosso diretto per il difensore norvegese che blocca Afena-Gyan lanciato a rete. Il giocatore del Genoa lo cintura al collo ed è una chiara occasione da gol: giusto il rosso.

Minuto 90': GOL ANNULLATO A ZANIOLO - L'intero stadio Olimpico esplode al gol di Zaniolo, ma Nasca richiama il sig. Abisso. Ad inizio azione, infatti, c'è un pestone di Abraham su Vásquez. Il pestone effettivamente c'è e la rete di Zaniolo viene annullata, col risultato che resta sullo 0-0.

Minuto 90+1: ESPULSO ZANIOLO - Anche la Roma resta in 10 per il rosso diretto comminato allo stesso Zaniolo. Il giocatore era andato a protestare con Abisso dopo il gol annullato e si è visto sventolare il rosso diretto, probabilmente per qualche parolina di troppo.

La squadra arbitrale

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Assistenti: Valeriani e Capaldo

Quarto uomo: Gianpiero Miele

VAR: Luigi Nasca di Bari

AVAR: Stefano Alassio

