Roma sono, però, sicuramente contenti per essere riusciti ad Volpato e Bove hanno però Sono stante tante le emozioni vissute nel tardo pomeriggio all'Olimpico. Positive e negative. Allasono, però, sicuramente contenti per essere riusciti ad acciuffare una partita che sembrava chiusa a tripla mandata, visto che il Verona - avanti di due reti - continuava a giocare, creare e a fare un bel calcio.hanno però suonato la carica , trovando l'insperato 2-2. Non dirà nulla Mourinho a fine gara, con il tecnico portoghese che ha disertato la conferenza stampa, non passando neanche dalle televisioni. Mou non ha preso bene il rosso che gli ha sventolato Pairetto.

No, no, Mourinho non arriva, Mourinho va a casa

Edoardo Bove (Roma)

Una grande emozione per il primo gol, ma c’è rammarico per il risultato. Volevamo fare di più davanti ai nostri tifosi. Cosa ha detto Mourinho negli spogliatoi? Le cose che ci dice rimangono nello spogliatoio. È cambiato l’atteggiamento di ognuno. Siamo stati più aggressivi e siamo riusciti a recuperare la partita. Il mio gol? Da lì un portiere si aspetta il cross. Ho provato il tiro ed è andata bene

Igor Tudor (All. Verona)

Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo dominato per 70 minuti, c’è rammarico perché non abbiamo vinto. I cambi sul 2-0 erano fatti per mantenere il pressing alto allo stesso livello, poi abbiamo preso gol, ma non li abbiamo subiti per le sostituzioni. Quando subisci una rete poi cambiano le dinamiche della partita. Io ho visto l’undici della Roma oggi ed è tanta roba. Faccio i complimenti a me stesso e alla squadra per quello che abbiamo fatto. La partita è cambiata al gol del 2-1, non ai miei cambi. I dettagli fanno la differenza. Non ho ancora rivisto i gol. Non so quanti punti mancano alla salvezza. Ora siamo a 37, ma la sensazione di oggi è bella comunque perché c’è rammarico per non aver vinto. Ora ci prepariamo al meglio per il Venezia

