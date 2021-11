Roma non sta volando e nel week end è arrivata un'altra cocente sconfitta, Mourinho sta ricevendo Tapiro d'Oro che stava per essergli consegnato dall'inviato di Striscia la Notizia, storico programma di Mediaset, Valerio Staffelli. La suanon sta volando e nel week end è arrivata un'altra cocente sconfitta, questa volta contro il Venezia . Da ottobre ad oggi sono arrivate solo due vittorie esta ricevendo una serie di critiche tra la gestione dello spogliatoio , le sue strategie e i risultati conseguiti. C'è un "premio”, per così dire, che Mou ha rifiutato nelle ultime ore. Quello delche stava per essergli consegnato dall'inviato di Striscia la Notizia, storico programma di Mediaset,

Il tecnico portoghese si è però dileguato non volendo ritirare l'ambito premio. Non ha rilasciato commenti e se ne è andato. Un po' come aveva fatto nel 2009, nella stagione precedente al Triplete, quando Mourinho rifiutò - ai tempi dell'Inter - il Tapiro sempre da Staffelli.

