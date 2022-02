casa Roma, dopo il pareggio agguantato all'ultimo respiro contro il Mourinho fa la conta dei presenti in vista della complicata partita contro l'Hellas Verona: Mancini è squalificato, Zaniolo è alle prese con fastidi muscolari al quadricipite e verrà valutato nelle prossime ore mentre Mkhitaryan, così come Shomurodov, sono indisponibili a causa del Covid. Ci si interroga soprattutto sul numero 22 giallorosso che, al momento, non è destinato a far parte dell'elenco dei convocati ma la decisione ufficiale verrà presa solo dopo l'allenamento odierno dove il giocatore verrà valutato. Piove sul bagnato in, dopo il pareggio agguantato all'ultimo respiro contro il Sassuolo fa la conta dei presenti in vista della complicata partita contro l'Hellas Verona:è squalificato,è alle prese con fastidi muscolari al quadricipite e verrà valutato nelle prossime ore mentre, così come, sono indisponibili a causa del. Ci si interroga soprattutto sul numero 22 giallorosso che, al momento, non è destinato a far parte dell'elenco dei convocati ma la decisione ufficiale verrà presa solo dopo l'allenamento odierno dove il giocatore verrà valutato.

Ad oggi, la Roma potrebbe schierarsi con Rui Patricio in porta, Kumbulla e Smalling al centro della difesa con esterni Vina e Karsdorp; in mezzo al campo Veretout, Oliveira e l'uomo della provvidenza contro il Sassuolo Cristante mentre, in attacco, capitan Pellegrini a supportare Felix e Abraham.

