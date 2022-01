Inizia male la settimana per Abraham che, per andare ad allenamento, ha tamponato con la sua Porsche Cayenne un'utilitaria guidata da una signora. Fortunatamente, nessuno è rimasto contuso e si è risolto il tutto con una constatazione amichevole. Successivamente, l'attaccante è riuscito ad andare a Trigoria per la quotidiana sessione d'allenamento.

Mourinho: "Siamo tutti Abraham: tornerà a segnare"

