Sospiro di sollieo in casa giallorossa per le condizioni di Nicolò Zaniolo, sostituito da Mourinho al 26' di Juventus-Roma per un problema al ginocchio sinistro, quello operato nel settembre 2020 per la rottura del crociato in Nazionale, il secondo in due stagioni. Gli esami a Villa Stuart hanno escluso qualsiasi lesione, confermando un trauma in iperflessione, risolvibile con quale giorno di terapia che il giocatore comincerà a svolgere sin da subito a Trigoria, sperando di riuscire a recuperare per la prossima importantissima sfida di campionato contro il Napoli di domenica prossima, quando all'Olimpico arriverà la capolista guidata da un Luciano Spalletti. Certa, invece, l'assenza per la trasferta di Bode in Europa League di giovedì prossimo.

