Roma-Inter, match valido per la 16a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 0-3 all'OIimpico. Le reti, tutte nel primo tempo, di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. La formazione di Inzaghi mette le cose in chiare sin da subito, inchioda nella proprioa area una Roma troppo rinunciataria e segna tre gol nei primi 40 minuti. Pochi alibi per i giallorossi di Mourinho, mai davvero in partita, poco pericolosi e senza il carattere per reagire allo strapotere nerazzurro. Capitolini fermi a 25 punti, l'Inter risponde al Milan e rimane in scia.

Hakan Calhanoglu esulta insieme a Marcelo Brozovic, Roma-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Roma-Inter 0-3 (primo tempo 0-3)

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla (Dal 62' Bove), Ibanez; Mancini, Veretout (Dal 91' Volpato), Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov. All. Mourinho

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (Dal 76' Dimarco); Dumfries, Calhanoglu (Dal 83' Sensi), Brozovic, Barella (Dal 59' Vidal), Perisic; Dzeko (Dal 76' Vecino), Correa (Dal 59' Sanchez). All. S. Inzaghi

Arbitro: Di Bello

Gol: 15' Calhanoglu (I), 24' Dzeko (I), 39' Dumfries (I)

Assist: Calhanoglu, Bastoni

Ammoniti: Ibanez, Barella, Mancini, Zaniolo

La cronaca in 5 momenti chiave

15' - CALHANOGLU! GOL! 0-1 Inter. Da calcio d'angolo il turco. Calcia da sinistra verso destra a rientrare. Male Zaniolo sul primo palo e Rui Patricio in porta. Che dormita.

24' - DZEKO! GOL! 0-2 Inter. Che azione della squadra di Inzaghi. Bastoni dentro per Calhanoglu, assist perfetto dietro per il mancino all'altezza del dischetto di DZEKO.

29' - Gran parata di RUI PATRICIO! Correa in verticale per DZEKO, mancino incrociato. Stavolta il portoghese si distende e salva lo 0-3.

37' - Occasionissima ROMA. Scende bene Mancini a destra, crossa basso, arriva sul secondo palo dopo un rimpallo VINA. Tiro respinto da DUMFRIES.

39' - DUMFRIES! GOL! 0-3 INTER. Che batosta per la Roma. Cross da sinistra stupendo di Bastoni, Dumfries in tuffo di testa anticipa Vina sul secondo palo e insacca.

Hakan Calhanoglu esulta sotto i tifosi dell'Inter dopo il gol del vantaggio all'Olimpico, Roma-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

MVP del match

Hakan CALHANOGLU – Gol e assist. Letteralmente esaltato da qualche settimana a questa parte. Pretende palloni, ne restituisce spesso giocate. Integrato, perfettamente, in un meccanismo offensivo ben oliato. Bravo lui. Bravo il tecnico ad esaltarlo.

La statistica

L’Inter è andata in gol per 18 trasferte consecutive di Serie A: eguagliato il proprio record fissato tra l’ottobre 1950 e il settembre 1951 (Opta).

Fantacalcio

Promosso - Edin DZEKO - Classico gol dell'ex, oltre che una bella partita dal punto di vista offensivo. Presente e determinato.

Bocciato - Rui PATRICIO - Zaniolo e Cristante non gli danno una mano, ma sul primo gol resta la sua papera. E chi l'ha scelto tra i pali per questa giornata giocherà sostanzialmente uno in meno.

