Francesco Totti torna nello stadio che l'ha reso grande. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in occasione di Roma-Inter lo storico capitano giallorosso sarà ospite di uno sponsor e per la prima volta vedrà dal vivo la squadra di Josè Mourinho a cui, negli ultimi tempi, ha riservato parole al miele. Totti non era presente all’Olimpico da due anni cioè da quando aveva assistito con il figlio Cristian alla partita con il Milan nell'ottobre 2019, terminata 2-1 per i padroni di casa. All'epoca aveva lasciato la Roma da cinque mesi (con la partita di addio di De Rossi), la ferita era ancora fresca e da quel giorno, complice anche il Covid, non era più tornato.

Francesco Totti, 2020 Credit Foto Getty Images

Ad

Stasera, per la sfida contro l’Inter dell’ex compagno Dzeko, sarà sugli spalti, in tribuna autorità, anche nelle nuove vesti di agente. All'Olimpico ci saranno anche Dan e Ryan Friedkin che incroceranno Totti, almeno pubblicamente, per la prima volta.

Serie A Dove sono finiti gli Eroi del Triplete dell'Inter 2010? UN' ORA FA

Spalletti: "Totti? La mia fiction 'Speriamo de morì tutti dopo'"

Serie A Inzaghi: "Mourinho? Sarà un piacere affrontare l'uomo del Triplete" UN GIORNO FA