Contro la sua ex squadra, Mourinho ha le scelte praticamente obbligate. Senza Karsdorp, El Shaarawy, Pellegrini, Abraham e Felix, lo Special One opta per Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Rui Patricio, Cristante davanti alla difesa, Shomurodov con Zaniolo e Roger Ibanez in un ruolo ibrido. Più disponibilità invece per Simone Inzaghi, che ritrova Bastoni dopo i recenti problemi fisici, promuove D'Ambrosio nella difesa a tre e lancia Dumfries sulla fascia destra. A centrocampo ritorna Barella, mentre Dzeko si prepara alla prima da ex giallorosso al fianco di Correa. Panchina per Lautaro Martinez.

Ad

Serie A Roma-Inter, Francesco Totti torna in tribuna dopo due anni 5 ORE FA

Roma-Inter: formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Smalling; Vina, Veretout, Cristante, Ibanez, Mkhitaryan; Zaniolo, Shomurodov. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Inzaghi: "Un piacere affrontare Mourinho: per lui gara speciale"

Serie A Roma-Inter, Francesco Totti torna in tribuna dopo due anni 5 ORE FA