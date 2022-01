Calcio

Serie A - Roma, José Mourinho: "Dopo il 2010 mi voleva un club italiano. Io alla Lazio? Mai"

SERIE A - Un Mourinho a 360° quello intervenuto in conferenza stampa in vista del big match Milan-Roma. Tra infortuni e recuperi, casi Covid e ricordi di un San Siro lontani, l'allenatore risponde alle domande dei giornalisti regalando, come sempre, momenti simpatici.

00:01:16, un' ora fa