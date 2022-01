Calcio

Serie A - Roma, José Mourinho: "Non parliamo di partite falsate. Con 3-4 assenti si gioca"

SERIE A - Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Non mi piace che si parli di partite falsate. Se una squadra ha tre o quattro giocatori ko, come è capitato a noi, il risultato non è falsato".

00:01:39, un' ora fa