All'Olimpico succede di tutto: è la Juve a spuntarla sulla Roma nello scontro diretto per la zona Champions, con un 4-3 ricco di episodi ed emozioni. Al 53' il punteggio è 3-1 per i giallorossi, che dopo l'1-1 all'intervallo (reti di Abraham e Dybala) staccano i bianconeri grazie al gol di Mkhitaryan e alla perfetta punizione di Pellegrini. Sembra finita, ma accade l'incredibile: Locatelli, Kulusesvki e De Sciglio ribaltano tutto, dal 70' al 77'. C'è spazio per altre emozioni: all'83' Pellegrini ha il rigore del 4-4 per mano di De Ligt, ma Szczesny para. Juve in dieci per espulsione dell'olandese - salterà la Supercoppa, come Cuadrado -, ma la Roma non sfonda: Signora a quota 38, giallorossi fermi a 32.