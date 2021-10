Milan che è andato a sfruttare ogni lacuna insita nella squadra di Mourinho. Leão inventa, Ibrahimovic segna (Kessié firma il 2-0, ma il Milan aveva fatto anche di più. C'è poi il rosso a Theo Hernández che, già ammonito, va a far ostruzione a Pellegrini prendendosi un meritato (forse?) secondo giallo. Togliamo il forse perché è una clamorosa ingenuità a una settimana dal derby, ma l'arbitro doveva intervenire Mourinho in panchina (con l'ennesimo show). È stata poi una partita diversa, con la Roma a bombardare i rossoneri. El Shaarawy segna l'1-2, Tatarusanu e Kjaer chiudono il resto. Finisce così, con il Milan che non lascia neanche Fino al rosso di Theo Hernández è stato un dominio netto delche è andato a sfruttare ogni lacuna insita nella squadra di. Leão inventa,segna ( 150° gol in carriera in Serie A ), ma è tutta la squadra a girare quasi in maniera perfetta.firma il 2-0, ma il Milan aveva fatto anche di più. C'è poi il rosso ache, già ammonito, va a far ostruzione a Pellegrini prendendosi un meritato (forse?) secondo giallo. Togliamo il forse perché è una clamorosa ingenuità a una settimana dal derby, ma l'arbitro doveva intervenire per il fallo precedente di Afena-Gyan su Krunic . Da lì in poi ci sono stati tanti gli interventi del sig. Maresca a far imbufalire le due squadre, in primisin panchina (con l'ennesimo show). È stata poi una partita diversa, con la Roma a bombardare i rossoneri.segna l'1-2,chiudono il resto. Finisce così, con il Milan che non lascia neanche un cm al Napoli , mentre la Roma perde il terzo big match su quattro ( dopo i ko con Lazio e Juventus ).

Ad

Tabellino

Serie A Roma-Milan, pagelle: Ibra e Kjaer i migliori. Flop Mkhitaryan 21 MINUTI FA

Roma-Milan 1-2 (0-1 primo tempo)

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (80' Shomurodov), G.Mancini, Ibañez, Matías Viña (68' Carles Pérez); Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo.Pellegrini, Mkhitaryan (46' Afena-Gyan); Abraham (63' El Shaarawy). All. José Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Bennacer (76' Romagnoli), Kessié; Saelemaekers (68' Ballo-Touré), Krunic (76' Bakayoko), Leão (76' Tonali); Ibrahimovic (58' Giroud). All. Stefano Pioli

Marcatori: 25' Ibrahimovic (M), 56' rig. Kessié (M); 90+3 El Shaarawy (R)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Ammoniti: 7' Zaniolo, 24' Karsdorp, 27' Ibrahimovic, 41' Theo Hernández, 49' G.Mancini, 65' Tomori, 68' Cristante, 77' Giroud, 81' Kessié, 90+7 Veretout

Espulsi: 66' Theo Hernández (M)

La cronaca in 12 momenti

3' CHANCE PER PELLEGRINI - Veretout sventaglia per Matías Viña che batte nel duello Saelemaekers, cross per Pellegrini che va col mancino, ma non trova la porta di Tatarusanu.

6' RISPONDE IL MILAN - Prima chance anche per i rossoneri con Ibrahimovic che trova Leão in area: tacco del portoghese per Kessié che va col mancino, ma manda a lato non lontano dal palo alla sinistra di Rui Patricio.

14' ANCORA PELLEGRINI - La Roma vola sulla destra con Karsdorp, con Tomori e Theo Hernández fuori posizione. Kjaer, Calabria e Bennacer in qualche modo respingono, ci pensa poi Pellegrini col sinistro, ma manda a lato.

17' IBRAHIMOVIC VICINO AL GOL - Gran palla di Krunic per Ibrahimovic che va col sinistro da dentro l'area, a lato di pochissimo.

25' GOL IBRAHIMOVIC - Leão messo giù da Karsdorp poco prima di entrare in area di rigore. Alla battuta ci va Ibrahimovic che è però in posizione defilata: lo svedese scatena un destro terrificante che non lascia scampo a Rui Patricio che, va detto, non aveva posizionato alla grande la barriera.

Ibrahimovic batte il calcio punizione in Roma-Milan che vale il gol - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

37' MILAN VICINO AL RADDOPPIO - Prima Ibrahimovic a terra, poi Leão che calcia addosso a Karsdorp che salva tutto davanti a Rui Patricio.

56' RADDOPPIA KESSIÉ - Ibrahimovic messo giù in area da Ibañez. È rigore per Maresca: dal dischetto non sbaglia Kessié che spiazza Rui Patricio.

Kessié esulta per il gol su rigore durante Roma-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

66' ESPULSO THEO HERNANDEZ - Tutto di nuovo in gioco dopo l'ostruzione di Theo Hernández su Pellegrini che gli vale il secondo giallo e l'espulsione. Giusto punire questo intervento? Sì, ma c'era il fallo di Afena-Gyan su Krunic un secondo prima non sanzionato.

82' DI TESTA ZANIOLO - Prova a riaprirla Zaniolo con un colpo di testa sul calcio di punizione di Pellegrini, grande intervento di Kjaer a salvare quasi sulla linea.

90' CI PROVA MANCINI - Murato Carles Pérez, poi ci prova Mancini da fuori ma ci arriva Tatarusanu.

90+3 GOL EL SHAARAWY - La riapre l'ex di turno, che manda sotto la traversa dopo la respinta di testa di Romagnoli.

90+5 CARLES PÉREZ COL SINISTRO - Sinistro a giro dell'ex Barcellona, ancora una volta ci mette i guantoni Tatarusanu.

Il momento social

Mourinho questa sera non ce l'aveva con l'arbitro...

La statistica

150 - I gol di Ibrahimovic in Serie A dopo la rete alla Roma. Sono 70 con il Milan, 57 con l'Inter e 23 con la Juventus. Nel frattempo sono anche 400 i gol nei campionati nazionali, dal 30 ottobre 1999 ad oggi: il primo gol in Malmö-Västra Frölunda, aveva 18 anni.

MVP

Zlatan IBRAHIMOVIC - A 40 anni detta legge tra le maglie della difesa avversaria, che proprio non ha idea di come contenerlo. Rui Patricio, con quella barriera apparecchiata a casaccio, gli fa un regalo enorme e lui lo sfrutta a dovere. In leggero offside, gli viene annullato un gol spettacolare, ma trova comunque il modo di spianare la strada allo 0-2 andando a conquistare il rigore poi trasformato da Kessié. Eterno.

Ibrahimovic esulta in maniera provocatoria verso la Curva Sud dei tifosi della Roma durante Roma-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso: Simon KJAER - Pilastro della difesa rossonera. Non perde una marcatura, eccezionale nei disimpegni, così come negli anticipi sull'avversario. Salva anche un gol praticamente certo su Zaniolo. Totem.

Bocciato: Henrikh MKHITARYAN - Tocca pochissimi palloni a conferma del suo periodo decisamente "piatto" lungo la trequarti della Roma. Mourinho lo toglie dal mazzo già all'intervallo.

Le pagelle

La moviola

Mourinho: "Roma è una piazza difficile, ora capisco perché"

Serie A Roma-Milan moviola: Maresca contestato, dai rigori al rosso di Theo UN' ORA FA