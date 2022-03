Felix Afena-Gyan. L'attaccante 19enne promosso a ottobre da José Mourinho, è stato rispedito proprio dallo Special One ad allenarsi con la Primavera. Una violazione delle indicazioni giallorosse di queste ultime settimane: evitare ogni tipo di evento, a maggior ragione in locali affollati, specie Una notte trascorsa in discoteca, in un noto locale dell'Eur, è costata caro al giovane. L'attaccante 19enne promosso a ottobre da, è stato rispedito proprio dallo Special One ad allenarsi con la Primavera. Una violazione delle indicazioni giallorosse di queste ultime settimane: evitare ogni tipo di evento, a maggior ragione in locali affollati, specie dopo il recente caso Nicolò Zaniolo in un locale nei pressi dell'Olimpico durante oltretutto il guaio Covid che ha colpito lo spogliatoio capitolino . Anche, anzi soprattutto, se infortunati: non ci si distrae, ma si resta lucidi per recuperare la forma fisica al meglio.

Ad

Serata non autorizzata in discoteca

Serie A Insulti contro Zaniolo nella scuola della sorella a La Spezia 20 ORE FA

E Felix, per via di un guaio muscolare, si era visto costretto a saltare il match contro lo Spezia. L'uscita in discoteca risale a sabato sera e si è protratta sino alle prime luci dell'alba, proprio mentre il resto della squadra stava affrontando la trasferta in terra ligure. Secondo la ricostruzione fornita da Corriere dello Sport, non ci è voluto molto per scoprire quanto accaduto, viste le foto disseminate sui social, che ritraevano il 19enne ghanese in mezzo a tanta gente e ben poche mascherine.

Punito da Mou al primo errore

Mourinho, che cinque mesi fa ha preso Felix sotto la sua ala protettiva, schierandolo in numerose occasioni in prima squadra e regalandogli quegli scarpini da 800 euro da sempre desiderati dal giocatore, è rimasto particolarmente deluso per l'occasione e ha deciso di rispedirlo ad allenarsi con la compagine giovanile, promuovendo momentaneamente l'avanti svedese Joel Voelkerling Persson. Non è dato sapersi per quanto durerà la "punizione". Certo, però, il comportamento sempre corretto e particolarmente professionale di Afena-Gyan, dimostrato fino all'episodio della discoteca, dovrà pur pesare in ottica futura.

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Zaniolo, in discoteca da infortunato: caso a Roma, cosa rischia 21/02/2022 A 11:20