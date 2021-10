“Quando non hai il biglietto e vuoi disperatamente vedere una grande partita di calcio”, questa frase l’ha scritta non un personaggio qualunque, ma Josè Mourinho. L’episodio risale al match pareggiato dalla Roma contro il Napoli, dove lo Special One è stato espulso a dieci minuti dalla fine dal direttore di gara Massa.

L’unico modo, per il tecnico portoghese, di impartire indicazioni ai suoi è stato quello di arrampicarsi sulla vetrata che divide le panchine dalla Tribuna Monte Mario allo stadio Olimpico di Roma. Una scena da vero ultras per Mou che, alla fine, ha permesso ai giallorossi di fermare per la prima volta in campionato i partenopei allenati da Spalletti, espulso anche lui a fine match.

