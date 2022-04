Roma-Salernitna, match valido per la 32esima giornata, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Radovanovic, Perez e Smalling . La gara è stata arbitrata dal signor Volpi. Con questo risultato la Roma sale al quinto posto, a -5 dalla Juventus quarta.Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6.5 - Provvidenziale sullo 0-1 a salvare due volte su Kastanos e Djuric.

Marash KUMBULLA 5.5 - Da una sua disattenzione si origina la punizione che porta al gol di Radovanovic. Il meno preciso ed attento del terzetto arretrato giallorosso. (dal 46' Niccolò ZANIOLO 6.5 - Entra ed infiamma la partita con la sua rapidità, guidando la reazione giallorossa giunta nella ripresa.)

Chris SMALLING 7 - Ingaggia un duello rusticano con Djuric, anticipando con continuità il gigante ospite e sganciandosi con pericolosità in avanti come nell'occasione del gol.

Roger IBANEZ 6 - Rischia tantissimo nel primo tempo su Djuric. Per il resto riesce a limitare i pericoli nella sua zona di campo.

Rick KARSDORP 6,5 - Lo schieramento attendista dei campani gli permette di spingere con costanza sul suo out di competenza. Sempre utile con le sue sovrapposizioni.

Bryan CRISTANTE 6 - Equilibratore dell'11 giallorosso. Sempre ben posizionato, anche in fase di non possesso. (dal 76' Jordan VERETOUT, 6.5 - Tocca pochissimi palloni ma riesce comunque a regalare l'assist perfetto a Smalling.)

Sergio OLIVEIRA 6 - Detta i tempi della manovra giallorossa, inserendosi con continuità in area e rendendosi spesso pericoloso. (dal 76' Carles PEREZ, 7 - Con un mancino a giro d'autore svolta la gara e permette ai suoi di strappare tre punti che sembravano ormai esser definitivamente persi).

Stephan EL SHAARAWY 6 - Un paio dei suoi proverbiali strappi nel primo tempo e poco altro. Cala nella ripresa e viene sostituito. (dal 68' Nicola ZALEWSKI, 6 - Un paio di sgroppate interessanti sull'out di sinistra. Partecipa all'assedio finale giallorosso.)

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Fondamentale per questa Roma con la sua capacità di legare centrocampo ed attacco. Sempre pericoloso con le sue percussioni palla al piede e con le sue conclusioni.

Tammy ABRAHAM 5,5 - Non riesce mai ad essere incisivo sottoporta, perdendosi nelle provocazioni dell'esperto Radovanovic.

Felix AFENA-GYAN 6 - Impressionante il suo strapotere fisico quando ha la possibilità di attaccare la profondità. Troppo impreciso però nella gestione dell'ultimo passaggio, con almeno 3/4 ottime chance per i suoi gettate al vento. (dal 68' Eldor SHOMURODOV, 6 - Tocca pochi palloni, senza riuscire a rendersi utile per la causa giallorossa.)

All. José MOURINHO 7 - Ribalta la sfida con i suoi cambi, rischiando sia con Zaniolo che nel finale con Perez e Veretout. La sua Roma ha qualità e a sprazzi vederla è un vero spettacolo per gli occhi.

La Roma festeggia dopo il 2-1 sulla Salernitana Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6,5 - Tiene a galla i suoi con una serie di ottime parate nel finale, immolandosi in più occasioni su Zaniolo ed Abraham.

Norbert GYOMBER 5,5 - Rischia tantissimo su Afena-Gyan, strattonandolo con ingenuità. Soffre la velocità e gli strappi del baby gioiellino giallorosso.

Ivan RADOVANOVIC - Sblocca la sfida con un siluro di clamorosa bellezza. Molto bene anche in fase difensiva, dove si erge a comandante della resistenza campana e riesce a guidare il proprio pacchetto arretrato fino alla debacle degli ultimi 10'.

Pasquale MAZZOCCHI 5.5 - Soffre la velocità di El Shaarawy e fatica a seguirlo quando l'italiano si invola palla al piede. (dal 76' Pawel JAROSZYINSKI, SV)

Emil BOHINEN 5,5 - Si mette a uomo su Oliveira cercando di limitare i tocchi del centrocampista portoghese. Fatica molto a rendersi utile in fase di costruzione. (dal 65' Grigoris Kastanos, 5.5 - Si divora la chance dello 0-2 a tu per tu con Rui Patricio, rendendo possibile la rimonta romanista.

EDERSON 6 - Chiamato a illuminare il centrocampo campano con i suoi colpi, parte forte ma rimane poi ingabbiato nella marcatura di Cristante, che riesce a limitarlo con efficacia.

Joel OBI 5.5 - Ingaggia un bel duello con Karsdorp sul proprio out di competenza, provando a sopperire con la sua fisicità alla maggior qualità dell'olandese. (dal 65' Nadir ZORTEA, 6 - Non commette particolari errori nell'assalto finale giallorosso.)

Luca RANIERI 6 - Schierato nei tre centrali ha il non facile compito di contenere lo scatenato Mkhitarian. Non è mai precisissimo ma in qualche modo riesce sempre a salvarsi. (dal 58' Radu DRAGUSIN 6,5 - Entra con grandissima voglia, mordendo le caviglie di Felix ed El Shaarawy nella mezz'ora che resta in campo)

Lassana COULIBALY 6.5 - Solito gran lavoro in mezzo al campo. Corre per due e permette ad Ederson di avere più spazi per spingere.

Franck RIBERY 5,5 - Si vede poco in avanti, sovrastato dalla fisicità dei 3 centrali romanisti. (dal 76' Simone VERDI, SV)

Milan DJURIC 5,5 - Ingaggia un duello rusticano con Smalling che lo prosciuga dal punto di vista fisico e spesso non gli permette di arrivare lucido negli ultimi metri. Ottimo comunque il lavoro effettuato per far salire la squadra.

All. Davide NICOLA 5,5 - I suoi ragazzi sprecano un'altra ottima occasione di portare punti preziosi a casa. La salvezza appare sempre più come un miraggio.

