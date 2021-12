Natale amaro per Mourinho e la sua Roma, che pareggano con la Sampdoria e perdono l'occasione di avvicinare il 4° posto in classifica occupato dall'Atalanta. Primo tempo che inizia su ritmi godibili: prova a scuoterlo subito Abraham al 3', ma la sua conclusione si spegne di poco a lato. Equilibrio e ritmi piuttosto bassi disegnano una prima frazione nel complesso senza squilli. A inizio ripresa l'infortunio di Abraham e soprattutto il palo di Candreva spaventano l'Olimpico, che poi esplode di gioia al 72' grazie al gol di Shomurodov. Soltanto 8 minuti più tardi, però, è Gabbiadini ad ammutolire l'Olimoico spingendo in porta da pochi passi il pallone del pareggio. Una rete importante per l'obiettivo salvezza doriano, una mazzata per i padroni di casa che scivolano al 6° posto: la Champions. per Mou, è ancora decisamente lontana.

Il tabellino

Ad

Roma-Sampdoria 1-1

Serie A Roma-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche 20/12/2021 A 17:45

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (67' Shomurodov), Cristante, Mkhitaryan, Vina (67' El Shaarawy); Zaniolo, Abraham (47' Afena-Gyan). All. Mourinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski (72' Ciervo), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (89' Depaoli), Silva, Ekdal (37' Ferrari), Askildsen (89' Yepes Laut); Gabbiadini, Caputo (72' Quagliarella). All. D’Aversa

ARBITRO: Giacomelli

GOL: 72' Shomurodov, 80' Gabbiadini

ASSIST: -

AMMONITI: 44' Bereszynski, 60' Falcone, 61' Askildsen

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

03 - ABRAHAM!! ROMA PERICOLOSA!! Grande palla in verticale di Mkhitaryan per l'inglese, che scatta tra Colley e Yoshida e calcia da posizione defilata: conclusione a lato non di molto!

53 - CANDREVAAAA! PALOOOOO!! Pasticcio della Roma che si fa male da sola sbagliando un facile disimpegno, Candreva si avventa sul pallone in area e prende in pieno il legno calciando a botta sicura!

62 - FALCONE MOSTRUOSO!! DOPPIA SUPER PARATA!! Si esalta il portiere della Sampdoria che prima respinge un tiro a giro di Zaniolo e poi da terra si salva anche sul tap-in a botta sicura di Felix.

72 - ELDOOOOOOOOORRRRR SHOMURODOOOOOOOOOVVVVVV!!! LA SBLOCCA LA ROMAAAAAA!!! Caparbia azione dell'uzbeko, che resta attento nonostante un paio di respinte e con grande forza di volontà si ritaglia una finestra per calciare: conclusione sul primo palo che beffa Falcone!

80 - GABBIADINIIIIIIII!!! PAREGGIA LA SAMPDORIAAAA!! Sugli sviluppi di un corner è pregevole la giocata di Quagliarella, che mette dentro un pallone perfetto. Dopo un paio di rimpalli, di cui il secondo sul palo, Gabbiadini deve solo spingere in porta la sfera!

il momento social

Fantacalcio

Chi sale - GABBIADINI: è lui la Samp in questo finale di 2021. A suon di gol sta trascinando i suoi a una difficile salvezza: per lui uno stato di forma strepitoso e uno slot ormai assicurato nel vostro attacco.

Chi scende - MKHITARYAN: torna a deludere l'armeno, oggi in serata davvero no. Tanti errori e pochi, pochissimi squilli: così decisamente non va.

A breve il report completo...

Mourinho: "Mai litigato per il mercato, però a gennaio speriamo..."

Serie A Trentalange (AIA): "Gol annullati a Milan e Atalanta? Scelte giuste" 20/12/2021 A 15:25