Una partita vietata a chi ha il cuore particolarmente debole. Un posticipo pazzo, entusiasmante, infinito. E, alla fine, una nuova gioia a tinte giallorosse, la terza nelle prime tre giornate. Nella serata della millesima panchina di José Mourinho, la Roma batte in extremis per 2-1 il Sassuolo e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno. A segno nel primo tempo Cristante, nella ripresa Djuricic e al primo minuto di recupero El Shaarawy, che induce il tecnico portoghese a una corsa pazza in stile Siena-Inter. Ma le tre reti non rappresentano che altrettante gocce in un mare di adrenalina. Perché in mezzo vibra una serie di emozioni senza fine. Tra una miriade di occasioni da rete, parate decisive di sia di Rui Patricio che di Consigli, gol annullati (due, a Berardi e a Scamacca, quest'ultimo al 94'), pali (anche in questo caso due, uno a testa) e un'intensità altissima dal primo all'ultimo minuto. Bravi tutti. Ma i 3 punti vanno alla Roma e a Mourinho, che fa festa e raggiunge Milan e Napoli a quota 9. Mentre il Sassuolo, che pregustava lo scenario di un pareggio se non di un colpaccio, torna a casa tra i rimpianti.

Tabellino

Roma-Sassuolo 2-1 (primo tempo 1-0)

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (89' Reynolds), Mancini, Ibañez, Viña; Veretout (74' Shomurodov), Cristante; Zaniolo (74' Carles Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (70' El Shaarawy); Abraham. All. Mourinho

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Frattesi (84' Ayhan); Berardi (77' Defrel), Djuricic (84' Traore), Boga (89' Kyriakopoulos); Raspadori (46' Scamacca). All. Dionisi

Arbitro: Simone Sozza

Gol: 37' Cristante (R), 57' Djuricic (S, 1-1), 91' El Shaarawy (R)

Assist: Pellegrini (R, 1-0), Berardi (S, 1-1), Shomurodov (R, 2-1)

Ammoniti: Chiriches, Ibañez, Cristante

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti chiave

26' – Raspadori serve in area Berardi, che incrocia in rete col destro. Il gol viene però annullato per un millimetrico fuorigioco di partenza dello stesso Raspadori.

34' – Karsdorp trova in area Abraham, che di prima intenzione incrocia a pochi centimetri dal secondo palo. Occasionissima.

37' – GOL DELLA ROMA. Stupendo schema su punizione, con Pellegrini che sorprende il Sassuolo tagliando in area per Cristante e quest'ultimo che calcia in rete col sinistro. 1-0.

Cristante esulta per il gol del vantaggio in Roma-Sassuolo - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

55' – Controllo ai 20 metri del neo entrato Scamacca e destro che Rui Patricio è costretto ad appoggiare in angolo.

57' – GOL DEL SASSUOLO. Scamacca allarga in area per Berardi, che fa fuori Viña e serve in mezzo Djuricic, il cui tocco involontario batte Rui Patricio. 1-1.

Djuricic a segno in Roma-Sassuolo - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

59' – Pellegrini incrocia da ottima posizione, miracolo di Consigli, Abraham riprende e da due passi centra in pieno il palo.

68' – Strepitosa azione personale di Boga, che parte palla al piede e tocca in area per Berardi: destro ravvicinato e grande respinta coi piedi di Rui Patricio.

78' – Gran palla di Djuricic per Boga, che si presenta velocissimo davanti a Rui Patricio ma ancora una volta, come Berardi in precedenza, si fa ipnotizzare dal portoghese.

81' – Viña incrocia da posizione defilata, Consigli ci mette una pezza e in qualche modo Rogerio si salva in angolo anticipando Shomurodov.

87' – Traore si presenta palla al piede al limite, fa partire una rasoiata potentissima e centra in pieno il palo. Occasione clamorosa per il Sassuolo per portarsi in vantaggio.

91' - GOL DELLA ROMA. Destro a giro piazzato da El Shaarawy, la palla bacia il palo ed entra in rete. Roma di nuovo in vantaggio al primo di recupero.

94' - Scamacca incrocia stupendamente in rete freddando Rui Patricio, ma viene pescato in fuorigioco. Sospiro di sollievo per la Roma e disperazione per il Sassuolo.

Il momento social

MVP

El Shaarawy. Viene inserito da Mourinho a un quarto d'ora dal termine e incendia il finale. Con una perla a giro che significa 3 punti e primato in classifica.

Fantacalcio

PROMOSSO – Berardi. Torna dopo aver saltato le prime due giornate ed è l'anima del Sassuolo. Un gol annullato, un assist vincente, tante giocate preziose. Gran serata.

BOCCIATO – Mkhitaryan. Luci e ombre. Molte più ombre che luci, a dire la verità. Si accende raramente e non arriva al 90'.

