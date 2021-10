Manca ancora qualche mese prima di vederlo in campo, ma queste immagini lasciano ben sperare per un recupero anticipato. Leonardo Spinazzola corre – in tutti sensi – verso il rientro sul rettangolo verde quasi da record, visto che si stima al mese di dicembre la prima convocazione di Josè Mourinho.

Lo vediamo sorridente e in forma nell’Instagram Story di Gianluca Mancini che ritrae l’esterno della Nazionale e della Roma che galoppa sul tapis roulant. "Vai Leo, stiamo tornando" dice il difensore centrale giallorosso nella palestra di Trigoria, con l’intento di caricare il compagno di squadra ancora alle prese con le cure dopo la rottura del tendine d’Achille, rimediata nella sfida dei quarti di finale dell’Europeo contro il Belgio. Forza Leo, continua così!

