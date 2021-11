Che la sfida Mourinho-Juric presupponesse gioco maschio e spigoloso, spazi chiusi e ripartenze era cosa praticamente certa. un pronostico che ha trovato la sua sublimazione nella realtà: la Roma, all'Olimpico, vince una gara sofferta fino all'ultimo respiro. Una vittoria "alla Mourinho": 1-0 il finale con gol di Abraham al 33', in mezzo agli infortuni muscolari di Pellegrini da una parte e Belotti dall'altra. Una vittoria utile a rinsaldare il 5° posto a 25 punti e restare in scia alle postazioni Champions.

Tammy Abraham esulta dopo il gol in Roma-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ROMA-TORINO 1-0

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp; Pellegrini (Carles Pérez - 93' Kumbulla), Diawara, El Shaarawy (87' Viña); Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Didji (46' Zima), Bremer, Buongiorno (77' Baselli); Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda (77' Zaza); Praet (76' Pjaca), Brekalo; Belotti (79' Sanabria). All.: Juric.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 33' Abraham (R).

Assist: Mkhitaryan (R, 1-0).

Note - Recupero: 6+5. AmmonitI: Zima, Ibañez, Kumbulla.

Nicolò Zaniolo in azione durante Roma-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

15' - PELLEGRINI KO! Problema non al solito ginocchio, bensì al quadricipite della coscia destra. Al suo posto, dentro Carles Péerez.

25' - POBEGA! Errore in rinvio di Rui Patricio, palla rimessa alta da Bremer, sponde di Belotti e Brekalo e conclusione a rimorchio dell'ex Spezia: palla alta ma buon tentativo, qui, del Torino!

28' - BELOTTI SI GIRA IN AREA PICCOLA! Flipper in occasione di un corner granata, palla deviata a lato dalla difesa giallorossa, che in qualche modo si salva!

33' - GOL DELLA ROMA CON ABRAHAM! Nel miglior momento del Torino, il vantaggio dei giallorossi: filtrante di Mkhitaryan, velo di Zaniolo e piatto all'angolino dell'ex Chelsea: 1-0!

Tammy Abraham esulta dopo il gol in Roma-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

39' - CALCIO DI RIGORE PRIMA CONCESSO POI TOLTO ALLA ROMA! Sgambetto evidente in area di Buongiorno ai danni di Zaniolo. Ma, dopo 5' di check, anche a causa di un blackout in sala VAR, la decisione viene revocata per un precedente fuorigioco di Abraham.

45' - ABRAHAM! Colpo di testa su corner di Carles Pérez: parata plastica di Vanja Milinkovic-Savic, che alza la sfera sopra la traversa.

53' - BREMER! Girata in piena area sugli sviluppi di un calcio piazzato granata: la difesa della Roma, in qualche modo, ribatte allontanando la minaccia.

78' - ATTENZIONE A BELOTTI! Il Gallo si accascia a terra per un guaio muscolare al flessore. A vederlo di primo acchito, il classico caso di stiramento...

84' - ZANIOLO! Gran sinistro in velocità su bella imbeccata di El Shaarawy: palla che esce di poco alla destra di Vanja Milinkovic-Savic.

MVP

Abraham. La doppietta in Conference contro lo Zorya Luhansk lo ha galvanizzato e, oltre al bel gol che decide l'incontro col Torino, duetta benissimo coi vari Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy.

Fantacalcio

PROMOSSO - Mkhitaryan. Suo l'assist - con velo di Zaniolo - per Abraham, in un'altra giornata di grande ispirazione.

BOCCIATO - Vojvoda. Poca spinta lungo la destra. Non riesce a riproporre la buona prova palesata contro l'Udinese.

