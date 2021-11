Roma trova la seconda vittoria consecutiva in campionato con l'1-0 vinto di gruppo ha voluto aggiungere Mourinho. I giallorossi sono ripartiti e ora sperano di trovare continuità in attesa di trovare il Bologna e, soprattutto, l'Inter settimana prossima. Dopo il successo in extremis contro il Genoa , latrova la seconda vittoria consecutiva in campionato con l'1-0 sull'ostico Torino . Una Roma quasi in emergenza considerando l'assenza dei centrocampisti titolari, ma che haha voluto aggiungere. I giallorossi sono ripartiti e ora sperano di trovare continuità in attesa di trovare il Bologna e, soprattutto, l'settimana prossima.

Una vittoria di gruppo

Volevamo stare un po' più bassi del solito perché loro si allargano tanto e non è facile per noi pressare con due attaccanti. Dovevamo aspettare un po' e controllarli con un blocco più basso. Ci aspettavamo di fare qualche gol in più perché col fisico di Zaniolo e Abraham, e la connessione coi calciatori dietro, si poteva fare. Mi piace tanto vincere così, lo dicevo prima ai calciatori. Questa vittoria mi fa più piacere di un 5-0 perché è una vittoria di concentrazione, sacrificio, di gruppo. Cristante ha il covid, Veretout è squalificato e Pellegrini si è infortunato dopo un quarto d'ora, i tre centrocampisti titolari non hanno giocato. Diawara invece ha fatto bene, Mkhitaryan è stato tremendo, Carles Pérez si è adattato in una posizione non sua. Sono contento, è una vittoria di tutto il gruppo

Tammy Abraham esulta con Stephan El Shaarawy dopo il gol in Roma-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Siete tornati al 4-2-3-1?

Quando giochi contro una squadra che difende a uomo, se non hai mobilità, è più facile per loro. Per noi era importante Zaniolo che si abbassava o andava sulla fascia, per creare il dubbio al loro giocatore, per indurlo a sbagliare. Abbiamo pensato che l'importante era difendere bene, sapevamo che poi il gol sarebbe arrivato. Mi piace tanto questo tipo di vittoria, abbiamo dominato e controllato contro Genoa e Zorya, oggi era una partita diversa

Contento del feeling tra Zaniolo e Abraham?

Il feeling è iniziato fuori dal campo perché c'è un piccolo gruppo di questi ragazzi che sta sempre insieme. Con loro anche Reynolds e Karsdorp, è buono per Nicolò così impara l'inglese. La connessione in campo si vede, le caratteristiche si sposano bene. Uno fa il riferimento e l'altro ha potenza fisica e tecnica. Ma sarebbe un errore da parte mia non parlare di Borja Mayoral, Shomurodov e Afena-Gysan che oggi non hanno giocato, ma sono ragazzi straordinari. Ora soffriamo a centrocampo, vediamo con Villar, Cristante e poi Pellegrini starà fuori per un po'. Vediamo

Nicolò Zaniolo in azione durante Roma-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Quanto è importante aver recuperato Smalling

È giocatore top, con grande esperienza, che dobbiamo gestire bene perché la sua storia infortuni è lunga. Anche Mancini e Ibañez sono stati molto solidi. Anche Karsdorp, non l'ho mai visto giocare così bene. E poi c'è El Shaarawy, che io ho sempre visto come un calciatore solo offensivo, poi ho pensato che fosse utile come calciatore da mettere a partita in corso per spaccare la partita, ora invece fa questo gran lavoro sulla fascia. Non ho mai avuto sensazioni negative dalla squadra, mi piacciono questi ragazzi. Il risultato di oggi mi fa ancora più felice. È la vittoria di Diawara che non gioca mai, di Carles Pérez che gioca poco, di Mkhitaryan che un mese fa veniva ammazzato dai giornali, è la vittoria della gente che sente che siamo un bel gruppo. Siamo lì, al 5° posto in classifica. Ci sono squadre top davanti e dietro, ma andiamo avanti. Mercoledì affronteremo il Bologna, sarà una partita super difficile, ma mi fa piacere ritrovare il mio amico Mihajlovic

E tra una settima c'è l'Inter

Preferisco non pensarci e pensare solo al Bologna. Dopo il Bologna cercherò di prepararmi dal punto di vista emotivo. In questo momento mi interessa solo la mia Roma e cercherò di dimenticare che dall'altro lato c'è una gran storia

