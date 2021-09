Roma-Udinese, match valido per la quinta giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 1-0 in favore dei giallorossi.

Gli uomini di Mourinho, reduci dal primo passo falso al Bentegodi, superano con i denti il primo test di maturità. Nel primo tempo, la Roma lavora ai fianchi il blocco granitico allestito da Gotti: Mkhitaryan e Zaniolo scheggiano il palo nei primi 10 minuti, poi al 36’ è una sgroppata testarda di Calafiori a scardinare la retroguardia friulana; fuga sulla fascia e cross rasoterra per il comodo tap-in di Abraham.

Destiny Udogie e Nicolò Zaniolo - Roma-Udinese Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

I giallorossi chiudono il primo 45’ fornendo i soliti incoraggianti segnali di esplosività, ma alla ripresa i carichi del lavoro infrasettimanale si fanno sentire sulle gambe dei giocatori. La manovra giallorossa si fa sterile e l’attacco statico, e ciò si traduce in sempre più terreno concesso all’invettiva friulana. Gli uomini di Mourinho devono serrare le fila negli ultimi 10 minuti: come se non bastasse Pellegrini rimedia una dolorosa espulsione per doppia ammonizione al 90’. Una Roma in risparmio energetico sopravvive all’arrembaggio finale dell’Udinese e si affaccia al derby di domenica con un’iniezione di fiducia in più ma un Lorenzo Pellegrini in meno.

ROMA-UDINESE 1-0

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori (69’ Smalling); Veretout, Cristante; Zaniolo (74’ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (86’ Shomurodov). All. Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck (79’ Samardzic), Samir; Molina (62’ Soppy), Pereyra, Walace, Makengo (86’ Arslan), Udogie (79’ Stryger Larsen); Pussetto (62’ Beto), Deulofeu. All. Gotti.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Gol: 36’ Abraham (R)

Assist: Calafiori (R)

Ammoniti: Walace (U), Cristante (R), Calafiori (R)

Espulso: Pellegrini (R)

Un duello a centrocampo tra Gerard Deulofeu e Jordan Veretout - Roma-Udinese Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

5’ - MKHITARYAN SCHEGGIA IL PALO! L'armeno si trova sui piedi la respinta del corner battuto da Zaniolo: dal limite scocca un tiro che fa il filo al palo.

8’ - ZANIOLO APPOGGIA SUL PALO! Secondo legno per la Roma. Su corner di Pellegrini, Cristante prolunga sul primo palo: sul secondo Zaniolo prova ad appoggiare di testa a pochi passi ma con angolo proibitivo; il palo gli nega il gol.

36’ - GOL! ABRAHAM FIRMA IL VANTAGGIO GIALLOROSSO! Calafiori si fa tutta la fascia vincendo la battaglia delle sportellate con Molina, poi sul fondo serve Abraham per il tap-in comodo.

42’ - PUSSETTO SPARA ALTO DA DUE PASSI! Deulofeu penetra sul fondo e scarica un cross violento. Rui Patricio sporca la palla che raggiunge il tuffo di Pussetto a due passi con porta sguarnita. Mancini, subito dietro di lui, lo sbilancia e lo costringe a sparare sopra la traversa.

61’ - UDOGIE SFIORA IL PAREGGIO! Scambio veloce con Makengo al limite dell'area; Udogie penetra e apre il piattone indirizzato verso il secondo palo. La sfera fa il filo al ferro.

90' - ESPULSO PELLEGRINI PER DOPPIA AMMONIZIONE! In elevazione, colpisce il volto di Samardzic col gomito. Sentenza amara per il numero 7 giallorosso, che salterà il derby di questa domenica!

Il momento social

La statistica chiave

José Mourinho è rimasto imbattuto per 41 gare interne consecutive in Serie A, eguagliando il record nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) di Massimiliano Allegri con la Juventus tra settembre 2015 e settembre 2017.

MVP

Tammy ABRAHAM - Sblocca il risultato con un tocco solo apparentemente semplice. Ottimo lavoro di sponda per i compagni, si conferma attaccante completo che ha ancora ampi margini di crescita. Primo gol all'Olimpico in Serie A per lui.

Tammy Abraham esulta dopo il gol - Roma-Udinese Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Promosso

Riccardo CALAFIORI - Assist coast-to-coast, simbolo di una gara di muscoli e volontà. Ordinato in copertura, reattivo nelle ripartenze. Perde smalto solo nel finale, sopraffatto dalla velocità di Soppy.

Bocciato

Nahuel MOLINA - Non la prestazione a cui ci aveva abituato in avvio di campionato: Calafiori lo fa deragliare in velocità apparecchiando per il gol decisivo.

