Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi guidati da Josè Mourinho non ritrovano il successo in Campionato, pareggiando 1-1 con il Venezia di Soncin. Match che si è sbloccato dopo solo 1', con la rete lampo di Okereke. I giallorossi hanno immediatamente reagito, colpendo un incrocio dei pali con Pellegrini e sfiorando la rete con Abraham, Perez e Spinazzola. Al 28' gli ospiti sono rimasti in 10 per la sciagurata espulsione di Kiyine, soffrendo ancor di più il pressing giallorosso. Il pareggio dei padroni di casa è giunto solo al 72', con una zampata di Shomurodov. Nel mezzo, un assedio alla porta di un eroico Maenpaa durato per oltre 70', con i giallorossi che hanno calciato ben 46 volte, battuto 20 calci d'angolo e colpito tre traverse nella ripresa con Cristante, Zalewski ed ancora Lorenzo Pellegrini.

In virtù di questo risultato la Roma aggancia momentaneamente la Lazio in quinta posizione a quota 60, portandosi a +1 su Atalanta e Fiorentina, impegnate domani. Venezia che è invece automaticamente retrocesso in Serie B in virtù del pareggio della Salernitana.

Ad

Okereke segna all'Olimpico in Roma-Venezia Credit Foto Imago

Serie A Roma-Venezia: probabili formazioni e statistiche IERI A 00:12

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla (dal 46' Karsdorp), Smalling, Ibanez; Maitland Niles (dal 46' El Shaarawy), Cristante, Veretout (dal 60' Shomurodov), Spinazzola (dal 46' Zalewski); Carles Perez (dall'84' Volpato), Pellegrini; Abraham.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (dal 65' Svoboda), Crnigoj (dal 79' Johnsen), Vacca (dal 28' Fiordilino), Haps; Aramu (dal 65' Peretz), Kiyine; Okereke (dal 79' Ebuehi).

GOL - 1' Okereke (V), 72' Shomurodov (R). Primo tempo: 0-1

ASSIST - Aramu (V)

NOTE: AMMONITI - Kiyine (V), Vacca (V), Spinazzola (R), Okereke (V), Pellegrini (R), Ampadu (V)

ESPULSI - Kiyine (V)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

1' RETEEEEEE! 0-1! OKEREKEEEEE! Cross di Aramu a centro area, colpo di testa preciso dell'attaccante ospite e pallone che si insacca immediatamente nell'angolino in basso a sinistra. Venezia avanti!

23' PELLEGRINI, INCROCIO DEI PALI! Punizione perfetta del capitano giallorosso che dalla sua mattonella trova la porta ma viene fermato soltanto dall'incrocio dei pali.

32' ESPULSO KIYINE. Follia del centrocampista del Venezia che lascia i suoi in 10.

50' TRAVERSA DI CRISTANTE! Conclusione violentissima del centrocampista italiano che si coordina da fuori area e colpisce violentemente il secondo legno di questo match per la Roma.

Okereke segna all'Olimpico in Roma-Venezia Credit Foto Getty Images

57' PELLEGRINI, ALTRA TRAVERSA! Altro calcio di punizione calciato divinamente dal centrocampista giallorosso e terzo legno colpito dai giallorossi, veramente sfortunati quest'oggi.

64' MAENPAA, ANCORA LUI! Altro miracolo del portiere ospite che riesce ad allungarsi sul destro a giro di El Shaarawy dalla sinistra.

72' RETEEEEEEE! SHOMURODOV! 1-1! Magistrale colpo di tacco di Cristante per Pellegrini, altro miracolo di Maenpaa in uscita e violentissima conclusione del subentrato che da centro area gela il Venezia sulla ribattuta.

90' QUARTA TRAVERSA, PAZZESCO! Dribbling secco dalla sinistra di Zalewski, conclusione violenta con il destro e tocco di Maenpaa che devia il pallone ancora una volta sulla traversa.

94' CLAMOROSOOOOOO! Deviazione sporca di Maenpaa su un tocco ravvicinato di Abraham ed altro clamoroso salvataggio del portiere ospite sulla conclusione a botta sicura di El Shaarawy.

IL MIGLIORE

Niki MÄENPÄÄ: Prestazione stratosferica del portiere dei lagunari. Perfetto nelle uscite basse, imperioso sui palloni alti e sempre reattivo sulle continue conclusioni dei giallorossi. Tiene i suoi clamorosamente in vantaggio per 77', prima di arrendersi sul violento destro a porta vuota di Shomurodov.

IL PEGGIORE

Sofian KIYINE : Inconcepibile il suo fallo di frustrazione, oltretutto da ammonito. Lascia i suoi in 10 per oltre un'ora, condannando i suoi compagni di squadra all'inesorabile retrocessione in Serie B. Disastroso.

IL MOMENTO SOCIAL

Mourinho: "Meritiamo la finale, abbiamo sofferto tanto"

Serie A Mourinho: "Resto a Roma. Mercato? Non sono fortunato come altri..." 11/05/2022 A 16:04