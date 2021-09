Sudando le proverbiali sette camicie, l'Atalanta torna a vincere. Un guizzo di Duvan Zapata a un quarto d'ora dalla fine regala l'1-0 e i 3 punti alla banda Gasperini, che esce dall'Arechi con l'intera posta in palio. Salernitana ancora sconfitta, e non è una novità considerando che i campani, fin qui, le hanno perse tutte. La novità è che finalmente la squadra di Castori, con Ribery titolare per un tempo, si è scrollata di dosso i timori delle giornate precedenti. Gioca a calcio, tiene il campo con personalità contro un avversario più quotato, scheggia una traversa con Mamadou Coulibaly e colpisce un palo clamoroso con Obi. Ma ha il torto di distrarsi un'unica volta contro un'Atalanta troppo brutta per essere vera. E viene punita dai campioni nerazzurri: assist di Ilicic, gol di Zapata. Nel finale la Dea giustifica (parzialmente) il successo, sprecando il raddoppio con Zappacosta e colpendo una traversa con Gosens. Ma la Salernitana, proseguendo così, può sperare nella salvezza.

Classifiche e risultati

Serie A Le pagelle di Salernitana-Atalanta 0-1: Ilicic cambia la gara 24 MINUTI FA

Tabellino

Salernitana-Atalanta 0-1 (primo tempo 0-0)

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo (68' Bogdan); Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri (61' Jaroszynski); Ribery (46' Obi); Gondo (61' Bonazzoli), Djuric (74' Simy). All. Castori

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral (46' Djimsiti), Palomino; Maehle, Pasalic (46' Koopmeiners), Freuler, Gosens (91' Pezzella); Malinovskyi (58' Zappacosta), Miranchuk (46' Ilicic); Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Paolo Valeri

Gol: 75' Zapata

Assist: Ilicic

Ammoniti: Maehle, Toloi, Djuric, Demiral, Malinovskyi, Ranieri, Obi, Jaroszynski

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

5' – Kechrida viene liberato da un rimpallo, calcia dal limite col sinistro e manca di poco l'incrocio di Musso. Salernitana vicina al vantaggio.

17' – Bella azione della Dea, la palla arriva all'ingresso dell'area a Gosens, che col sinistro chiama Belec a una deviazione miracolosa in angolo.

21' – Mamadou Coulibaly calcia da lontanissimo, Musso dorme un po' e la palla scheggia la traversa della porta atalantina.

46' – Gran sinistro da fuori di Gondo e Musso deve volare per deviare la palla in calcio d'angolo.

51' – Galoppata di Kechrida, che allarga a sinistra per Djuric: destro piazzato sul primo palo e palla fuori di poco.

70' – Tacco di Bonazzoli per l'inserimento di Obi, che davanti a Musso colpisce un palo clamoroso. Poi lo stesso Bonazzoli calcia da lontano, costringendo Musso a deviare in angolo con la punta delle dita.

75' – GOL DELL'ATALANTA. Ilicic sfonda in area su Ilicic e tocca dentro per il colombiano, che si gira e spara alle spalle di Belec.

L'esultanza di Duvan Zapata dopo il gol in Salernitana-Atalanta - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

84' – Zapata incrocia, Belec respinge e Zappacosta da un passo mette clamorosamente a lato sprecando la palla del raddoppio.

90' – Cross di Maehle e colpo di testa di Gosens che, deviato da Gyomber, va a sbattere contro la traversa.

La statistica chiave

La Salernitana ha effettuato 11 conclusioni questa sera: mai, nelle scorse tre giornate di campionato, ne aveva collezionati così tanti.

Il momento social

MVP

Zapata. Vive una serata complicatissima fino al 75', ben chiuso dai tre di difesa di Castori. Poi, alla prima occasione, non perdona. Come fanno i campioni.

Fantacalcio

PROMOSSO – Ilicic. Cambia il volto della gara, come già in casa del Villarreal. Il suo sfondamento in area e l'assist per Zapata consentono all'Atalanta di portare a casa 3 punti sudatissimi.

BOCCIATO – Miranchuk. Ha parecchi occhi puntati addosso, ma non sfrutta la chance a disposizione: nell'unico tempo a disposizione combina poco o nulla.

Le pagelle

