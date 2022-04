Nella bolgia dell'Arechi partono fortissimo i padroni di casa, che dopo due chance nitide con Verdi trovano il vantaggio grazie ad un gran colpo di testa di Djuric, che sovrasta Igor e fulmina Terracciano. La Fiorentina nel primo tempo non riesce mai a scuotersi, rischiando più volte anche di subire il secondo gol: ad andarci più vicino di tutti è Zortea con un bel destro che esce di pochissimo.

Ad inizio ripresa Italiano con i cambi prova ad invertire l'inerzia della gara. Le idee del tecnico viola sembrano dare i propri frutti al minuto 64, quando i nuovi entrati Odriozola e Saponara confezionano il gol del pareggio. La Salernitana però non smette di crederci e trova un nuovo meritato vantaggio con Bonazzoli, che approfitta della dormita colossale di Igor per trafiggere ancora una volta Terracciano. Un gol fondamentale per una Salernitana ora rilanciata definitivamente nella corsa salvezza; per la Fiorentina, forse ancora tramortita dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia, una sconfitta dolorosa in ottica 5° posto.

Il tabellino

Salernitana-Fiorentina 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Gyomber, Zortea (75' Ruggeri), Fazio; Mazzocchi, Coulibaly (75' Kastanos), Ederson, Bohinen, Ranieri; Djuric (75' Bonazzoli), Verdi (46' Ribery). All.: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (59' Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi (67' Terzic); Duncan, Amrabat, Maleh (67' Callejon); Ikoné (46' Saponara), Cabral (59' Piatek), Gonzalez. All.: Italiano.

ARBITRO: D. Massa

GOL: 9' Djuric, 64' Saponara, 79' Bonazzoli

AMMONITI: 22' Gyomber, 83' Milenkovic

ESPULSI: -

NOTE: recupero 9'

La cronaca in 5 momenti

03 - VERDIIII! SUBITO CHANCE CLAMOROSA PER LA SALERNITANA!! Djuric lavora benissimo il pallone e favore del compagno, che si libera con un dribbling ma trova poi solo l'esterno della rete a tu per tu con Terracciano!

05 - TERRACCIANOOOO! PARATISSIMA SU VERDI!! Salernitana partita a mille: Verdi salta Milenkovic sulla trequarti e conclude il coast to coast con un destro a giro dal limite: gran colpo di reni del portiere viola, che la alza in corner!

09 - DJURIIIIIIIC!!! DJURIIIIIIIICCCC!!!! GOOOOOL DELLA SALERNITANA!! Stacco imperioso dell'attaccante della Salernitana, che si mangia Igor e di testa batte Terracciano!

64 - SAPONARAAAAAAA!! SAPONARAAAAAA!! HA PAREGGIATO LA FIORENTINA!!! Perfette le mosse di Italiano: Odriozola crossa, Saponara con due tocchi batte Sepe!

Fantacalcio

Chi sale - DJURIC: super zuccata ad aprire le danze in un match dominato dal punto di vista fisico: stravince il duello con Igor, dando anche enorme respiro alla squadra. Con questa Salernitana schierarlo non è più utopia.

Chi scende - IGOR: prova ai limiti dell’imbarazzo per il difensore della Fiorentina, autentica polpetta avvelenata per chi ha scelto di dargli fiducia in un match solo apparentemente agevole. Sovrastato costantemente è addormentato sul gol di Bonazzoli: insufficienza grave, che inguaia i suoi nella corsa al 5º posto.

