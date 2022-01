Salernitana-Lazio, match valido per la 22a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 3-0 in favore dei biancocelesti. A segno Ciro Immobile (2) e Manuel Lazzari. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Salernitana

Serie A No contest a Salerno: la Lazio domina e vince per 3-0 4 ORE FA

Vid BELEC 5.5 - Non preciso sul primo gol di Immobile. Per il resto niente da sottolineare.

Frederic VESELI 5 - Non è brillante e nemmeno cattivo. Va in apnea un po’ troppo presto.

Filippo DELLI CARRI 5.5 - È poco coraggioso. Sia in attacco, sia in difesa. Deve fare qualcosa di più per conservare il posto da titolare.

Andrei MOTOC 6 - Niente male per essere alla prima assoluta in Serie A. La partita lo aiuta il giusto, ma lui qualcosa lo lascia intravedere.

Wajdi KECHRIDA 5 - Una prestazione veramente incolore, insapore e mai propositiva. Bocciato.

Francesco DI TACCHIO 6 - Il capitano e l’ultimo a mollare. La Salernitana deve ripartire da questo spirito.

Andrea SCHIAVONE 6 - In assenza del resto, ci mette la lotta. Alcune volte gli va bene, altre male. (Dal 76' PERRONE SV - Entra a partita finita).

Joel OBI 5.5 - Così così l’ex giocatore dell’Inter, ma non era al meglio. (Dal 67' RUGGERI 6 - Come Perrone, entra dopo il 3-0 della Lazio e con la partita che fa scorrere i suoi titoli di coda).

Luca RANIERI 5 - Si perde Pedro in occasione del secondo gol della Lazio. Disattento. (Dal 76’ PERRONE SV)

Cedric GONDO 6 - Dopo un primo tempo in grossa difficoltà, prova a duettare con Bonazzoli e crea i presupposti per avvicinarsi alla porta di Strakosha. (Dall'82' VERGANI - SV)

Federico BONAZZOLI 5.5 - Come Gondo. Primo tempo sott’acqua e ripresa più viva. Scocca l’unico tiro verso la porta della Lazio nell’intero match dei granata.

All. Stefano COLANTUONO 6 - Onestamente, più di così non poteva fare. 14 assenze rendono la vita impossibile.

La delusione di Obi, Gondo e dei giocatori della Salernitana, Salernitana-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA SV - Guarda il match senza pagare il biglietto. Privilegiato.

Elseid HYSAJ 6 - È il solito Hysaj. Non sbava e segue alla lettera il piano partita.

Luiz FELIPE 6.5 - Una partita fin troppo facile per lui. L’attacco della Salernitana non lo spaventa mai. Peccato per l'ammonizione. (Dall'83' VAVRO SV)

PATRIC 6 - C’era qualche dubbio sulla sua tenuta da centrale, ma la Salernitana non lo preoccupa mai.

Adam MARUSIC 6 - Una prestazione alla Marusic. Tanta sostanza, pochi fronzoli. (Dal 59’ LAZZARI6.5 - Le voci di mercato gli hanno dato fastidio e si vede. Vola in campo e spacca in due quello che resta della Salernitana a forza di scatti e progressioni. Trova il gol del 3-0 che chiude il match).

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Il colpo di tacco volante per Immobile è una perla clamorosa. Ottavo assist in campionato. In più, tantissimo movimento al servizio della squadra.

Danilo CATALDI 5.5 - In una partita del genere, praticamente dominata dal primo all’ultimo istante, farsi ammonire è da ingenui. Salterà Lazio-Atalanta. (Dal 59’ LUCAS LEIVA 6 - Si limita a gestire la situazione).

LUIS ALBERTO 6.5 - Tocca 123 palloni. Il 2° miglior dato in carriera nei top 5 campionati. Uomo-ovunque e ispiratore.

Mattia ZACCAGNI 5.5 - Un po’ meno bene rispetto alle ultime uscite. Appannato. Non riesce mai a trovare il guizzo giusto. (Dall'83' LUKA ROMERO SV)

Ciro IMMOBILE 7 - Un killer. Un predatore. Quando la palla arriva in area di rigore, lui c’è sempre. 17 gol in campionato. Devastante.

PEDRO 6.5 - Partita guizzante e tattica allo stesso tempo. Serve l’assist a Immobile per siglare il 2-0. Esce al 40° per un problema al polpaccio. (Dal 40’ FELIPE ANDERSON 6.5 - Entra con la faccia giusta e serve l'assist a Lazzari).

All. Maurizio SARRI 6.5 - Festeggia le 250 panchine in Serie A nel migliore dei modi. Bravo lui. Ottima Lazio.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A No contest a Salerno: la Lazio domina e vince per 3-0 4 ORE FA