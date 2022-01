Festeggia nel migliore dei modi Maurizio Sarri! Il tecnico biancoceleste, alla 250° panchina nel massimo campionato, passeggia a Salerno e porta a casa tre punti di importanza capitale. Sì, perché alla Lazio servivano delle risposte dopo la sconfitta di Milano. Serviva ritrovare gol e magari trovare un clean sheet. Beh, missione compiuta. Immobile ne piazza due nei primi 10 minuti e indirizza la contesa, mentre a chiuderla ci pensa Manuel Lazzari, che entra dalla panchina con tanta rabbia repressa (per le voci di mercato) e timbra il 3-0. Per la Salernitana è l’ennesima sconfitta in un campionato che assomiglia sembra di più ad un incubo. I granata, che avevano ritrovato la vittoria (e un po’ di fiducia) in trasferta contro l’Hellas, si presentano con 14 assenze tra positivi e squalificati e non possono che arrendersi.

Decima vittoria in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri

Tabellino

Salernitana-Lazio 0-3 (primo tempo 0-2)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Obi (67' Ruggeri), Di Tacchio, Schiavone (76' Perrone), Ranieri; Gondo (82' Vergani), Bonazzoli. All. Colantuono

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe (83' Vavro), Patric, Marusic (59' Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (59' Lucas Leiva), Luis Alberto; Pedro (40' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (83' Luka Romero). All.: Sarri.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo

Gol: 7' e 10' Immobile, 66' Lazzari

Assist: Milinkovic-Savic (1-0 Lazio), Pedro (2-0 Lazio), Felipe Anderson (3-0 Lazio)

Ammoniti: Cataldi, Schiavone, Ranieri, Lazzari, Luiz Felipe

Note: Recupero 2', 2'

La cronaca in 6 momenti chiave

7'- RETEEEEEEEEEEE! 1-0 LAZIO! KING CIRO IMMOBILE! Punizione battuta in velocità da Luis Alberto, tacco volante di Milinkovic, rimorchio di Immobile e sinistro all’angolino basso. SUPER!

10'- RETEEEEEEEEEEEE! 2-0 LAZIO! ANCORA CIRO IMMOBILE! Pedro scappa via al marcatore e mette in mezzo, Immobile arriva puntuale all’appuntamento con il pallone e converte il più facile dei tap-in.

36'- IMMOBILE VICINO AL TRIS! Punizione tagliata di Luis Alberto, torsione favolosa del centravanti italiano, la palla si stampa sulla traversa e poi ricade sulla linea di porta. Salernitana fortunata.

55'- BELEC FERMA ZACCAGNI! Cross profondo di Felipe Anderson, colpo di testa di Zaccagni sul secondo palo, Belec para senza problemi.

66'- RETEEEEEEEEEEEEEEEE! 3-0 LAZIO! MANUEL LAZZARI! Immobile apre le porte del contropiede e lancia Felipe Anderson, il brasiliano pesca la sovrapposizione interna di Lazzari, destro secco del terzino italiano e Belec è battuto per la terza volta.

86’- BELEC NEGA LA TRIPLETTA AD IMMOBILE! Cross di Lazzari dalla destra, zuccata del capocannoniere del campionato, Belec ci mette le mani e devia in calcio d’angolo.

Il momento social

MVP

Ciro IMMOBILE – Un killer. Un predatore. Quando la palla arriva in area di rigore, lui c’è sempre. 17 gol in campionato. Devastante.

Fantacalcio

PROMOSSO – Sergej Milinkovic Savic – Il colpo di tacco volante per Immobile è una perla clamorosa. Ottavo assist in campionato. In più, tantissimo movimento al servizio della squadra.

BOCCIATO – Wajdi Kechrida – Una prestazione veramente incolore, insapore e mai propositiva. Bocciato.

