Finché c’è ditta, c’è speranza. Era questo il titolo di una vecchia sitcom italiana. In casa Salernitana va modificato: finché c’è Nicola, c’è speranza. E con Davide Nicola (alla prima da neoallenatore) anche la voglia di lottare e di battagliare vista questa sera. I granata sfoderano quella che potrebbe essere la miglior prestazione stagionale e fermano la capolista: il Milan. La partita viene aperta da Messias, che sfrutta più che altro un’amnesia di Ranieri in marcatura. Il pareggio è fantastico: rovesciata di Bonazzoli. Nel secondo tempo poi sale di colpi Leao, ma la classe del portoghese non basta ai rossoneri. Stasera troppo a strappi. Slegati nella continuità. A 20 minuti dalla fine Djuric timbra il vantaggio e porta l'Arechi in un'altra dimensione, ma un destro provvidenziale di Rebic (con Sepe non irreprensibile) riaccende la luce dentro l’oscurità più nera che rossonera. Per la banda di Pioli è uno stop pesante: domani l’Inter può tentare il controsorpasso. La Salernitana, invece, guadagna un punticino e prova a rilanciarsi nella corsa salvezza.

Rebic esulta per il gol in Salernitana-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Ad

Serie A Salernitana-Milan 2-2, pagelle: Maignan disastro, Leao spento 35 MINUTI FA

Il tabellino

SALERNITANA-MILAN 2-2 (primo tempo 1-1)

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L.Coulibaly, Radovanovic (15' Ederson); Ribery (69' Perotti), Kastanos (69' Obi), Bonazzoli (82' Mousset); Djuric (82' Mikael). All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (73' Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer (46' Kessie); Messias (73' Saelemaekers), Brahim Diaz (61' Rebic), Leao; Giroud. All.: Pioli.

Gol: 5' Messias, 29' Bonazzoli, 72' Djuric, 77' Rebic

Assist: Theo Hernandez (0-1 Milan), Djuric (1-1 Salernitana), Mazzocchi (2-1 Salernitana), Giroud (2-2 Milan)

Ammoniti: Bennacer, Ederson, Giroud, Rebic, Djuric, Romagnoli

Djuric esulta per il gol in Salernitana-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

6'- GOOOOOOOOL! MESSIASSSSSSS! 1-0 MILAN! Grande percussione centrale di Theo Hernandez, pallettina in verticale per Messias, Ranieri perde completamente la marcatura e l’ex Crotone batte Sepe con il piattone.

18'- I POLPASTRELLI DI SEPE! Punizione fiondata di Bennacer e grande risposta del numero 1 dei campani.

29'- RETEEEEEEEEEEE! BONAZZOLIIIII IN ROVESCIATAAAAA! 1-1 A SALERNO! Transizione veloce dei granata, Mazzocchi la mette in mezzo, Maignan esce male, Djuric va a contrasto con lui, la palla s’impenna e Bonazzoli la mette dentro in rovesciata.

47'- COSA STAVA FACENDO LEAOOO! Cross morbido di Tonali, rovesciata devastante di Leao e palla larga di centimetri.

61'- GIROUD, DISASTRO! Il francese la combina grossa sbagliando un gol a tu per tu con Sepe e facendosi ammonire nel tentativo di rubar palla.

66'- COSA STIAMO VEDENDO!? Maignan si prende una licenza poetica, perde palla, Bonazzoli gliela scippa, ci prova con la rabona e Romagnoli è costretto a salvare in extremis con la testa.

72'- RETEEEEEEEEEEEE! LA FRUSTATAAA DI DJURICCCCCC! 2-1 SALERNITANA! Cross perfetto di Mazzocchi, tuffo spaziale del centravanti granata, palla all’angolino basso e Maignan battuto per la seconda volta. Arechi in fiamme.

77'- RETEEEEEEEEEE! ANTE REBICCCCCCCCCC! TORNA AL GOL! 2-2! Palla profonda su Giroud, Rebic raccoglie la sponda, guarda la porta e gela Sepe con un destro che passa a fil di palo.

Il momento social

Mvp

Milan DJURIC - Combattente, soprattutto sui palloni alti. Sua la torre a rubare il tempo a Maignan per il gol dell'1-1 di Bonazzoli. Firma il 2-1 con un'incornata perfetta a uccellare Tomori e Kessié.

Il migliore

Federico BONAZZOLI - Firma l'1-1 con una mezza rovesciata da urlo facendo esplodere di gioia l'Arechi. Sempre pronto a dettare il movimento ai compagni, Mezzo voto in meno perché spreca una colossale palla gol nella ripresa tentando un'incomprensibile rabona a porta quasi vuota.

Il peggiore

Mike MAIGNAN - Ha la sua enorme fetta di responsabilità in occasione dell'1-1 di Bonazzoli: la sua uscita è sbagliata oltre ad avere poco senso. Poi rischia la frittata numero 2 quando si fa soffiare palla da Bonazzoli in area. Tante volte ha salvato la squadra, stavolta finisce dietro la lavagna.

Le pagelle

Allegri: "Scudetto? Inter, Napoli e Milan troppo lontane"

Serie A Salernitana-Milan 2-2, pagelle: Maignan disastro, Leao spento 35 MINUTI FA