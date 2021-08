Salernitana-Roma, match valido per la seconda giornata di Serie A, è terminato col punteggio di 0-4 in favore dei giallorossi. In un’altra notte perfetta, la banda di Mou prosegue il cammino a punteggio pieno: un cocktail di pazienza ed estro ha sgretolato il muro difensivo della Salernitana di Castori.

Nel primo tempo, il tecnico dei campani ha costretto gli uomini di Mourinho a interpretare una gara fuori dalle corde filosofiche del loro allenatore; chiamata a comandare il gioco, la Roma si ingolfa in poco tempo; trame di gioco stantie, traiettorie esclusivamente orizzontali, poche idee. La cintura di un centrocampo a 6 si trasforma presto in una matassa indomabile per i giallorossi, che nel primo tempo dominano il possesso (raggiunto un picco di 85% nel corso dei primi 45 minuti) ma non si rendono mai pericolosi.

Nel secondo tempo però, la Salernitana esaurisce ben presto le sue carte giocabili: un lampo di Pellegrini buca le mani di Belec al 48’. Da lì la gara si mette in discesa per i giallorossi: Veretout trova il raddoppio al 52’ grazie a una triangolazione magistrale con Abraham e Mkhitaryan. La difesa della Salernitana a quel punto si scioglie sotto le cannonate giallorosse: al 69’ Abraham disegna un arco che bacia il palo e si insacca in rete e al 79’ Pellegrini si regala la doppietta con una parabola che pietrifica Belec.

La Roma risolve una partita ostica nel giro di 45 minuti e conferma lo stato di grazia sfoggiato nelle ultime gare, a discapito delle gambe pesanti e del fisiologico periodo di adattamento.

Tabellino

SALERNITANA-ROMA 0-4

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Aya, Gyomber, Jaroszynski (83’ Schiavone); Kechrida (68’ Zortea), M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi (68’ Capezzi), Ruggeri; L. Coulibaly (55’ Simy), Bonazzoli (83’ Kristoffersen). All. Castori.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (82’ Calafiori); Cristante, Veretout (82’ Diawara); Perez (77’ Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (72’ El Shaarawy); Abraham (82’ Borja Mayoral). All. Mourinho.

Arbitro: Rosario Abisso

Gol: 48’, 79’ Pellegrini (R), 52’ Veretout (R), 69’ Abraham (R)

Assist: Vina (R), Mkhitaryan (R), Perez (R), Veretout (R)

Ammoniti: Bonazzoli (S), Perez (R), Aya (S), Mkhitaryan (R)

La cronaca in 9 momenti chiave

15’ - ABRAHAM CORREGGE IL TIRO DI MANCINI! Con le squadre piantate sulle proprie posizioni, il centrale della Roma tenta un tiro velleitario dalla distanza. Sulla traiettoria interviene Abraham, che dal limite dell'area prolunga il tiro. La conclusione è potente ma ampiamente sopra la traversa.

29’ - BOTTA VIOLENTA DI COULIBALY! Tiro di prima dalla distanza su palla vagante, non male come idea!

34’ - ABRAHAM SPIZZA! Karsdorp riesce finalmente a penetrare in area dei campani: il suo cross serve Abraham in anticipo sul primo palo: il suo colpo di testa si impenna e sfila di poco accanto al palo.

48’ - GOL! PELLEGRINI SBLOCCA LA GARA! Il capitano giallorosso si inserisce e buca la porta di Belec su servizio di Vina.

52’ - GOL! VERETOUT RADDOPPIA PER LA ROMA! Terzo gol per il centrocampista giallorosso in un'azione da manuale: triangolazione di prima Abraham-Mkhitaryan (autore dell'assist) e Veretout, che infila Belec nell'angolino!

64’ - BELEC VOLA! Veretout tenta un tiro a giro, provvidenziale il tuffo del portiere sloveno.

69' - GOL! ABRAHAM TROVA IL PRIMO GOL ITALIANO! 3-0 ROMA! Carles Perez lo serve al limite dell'area, lui disegna un arco che bacia il palo e si insacca in rete.

79’ - GOL! CAPOLAVORO DI PELLEGRINI! Tiro a giro dal vertice dell'area di rigore, Belec impietrito!

86’ - SHOMURODOV INCROCIA! Legge bene un rimpallo l'uzbeko, poi tenta un tiro incrociato che fa il filo al palo.

MVP

Lorenzo PELLEGRINI: apre e chiude il match con due lampi di caratura massima; il suo blitz svolta la gara nel momento di maggiore incertezza. Dopo la sua giocata, la Roma non si guarda più indietro.

La statistica chiave

Questa è solo la seconda volta a partire dagli anni '70 che la Roma segna almeno sette reti nelle prime due gare stagionali di Serie A (la prima nel 2003/04).

Fantacalcio

PROMOSSO - Tammy ABRAHAM: partita di pazienza, ma mai di rassegnazione; il primo gol in giallorosso è sudato, ma di una bellezza essenziale. Il fatto che riesca a trovare lo specchio di porta così tante volte nonostante il movimento del reparto offensivo sia vicino allo 0, dà un'idea della sua smisurata qualità.

BOCCIATO - Pawel JAROSZYNSKI: poco sveglio nel leggere i tagli dei trequartisti giallorossi, a fine primo tempo rischia la frittata con un retropassaggio troppo corto.

