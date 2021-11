Va alla Sampdoria il match salvezza della 13ma giornata di Serie A. La squadra di D'Aversa guadagna tre punti importanti per risollevarsi dopo un pessimo inizio di campionato con tre sconfitte di fila. I blucerchiati battono la Salernitana in trasferta, al termine di un incontro deciso da due gol in due minuti alla fine della prima frazione.

Inizio favorevole ai padroni di casa che attaccano con grande impeto. Ma dopo un decina di minuti viene fuori una buona Samp, che però fatica ad essere pericolosa. Ne consegue una fase dell'incontro molto intensa e combattuta, giocata a ritmi alti. Ma le emozioni latitano, con un gioco molto spezzettato per i tanti falli a centrocampo. Nel finale però il match cambia e in due minuti la Samp trova addirittura due gol. Il primo arriva su corner, con Candreva che mette dentro per la sfortunata deviazione di Di Tacchio nella propria porta. Un minuto dopo gli ospiti mettono a segno il contropiede perfetto, con Quagliarella che riparte dalla sua area, palla sulla destra per Candreva che davanti al portiere non sbaglia. Nella ripresa la Salernitana va per due volte vicina al gol nei primi minuti, ma Audero è super a tenere la sua porta inviolata. Comincia la girandola di cambi e il ritmo si abbassa. La Samp cerca in tutti i modi di rallentare il gioco e i padroni di casa faticano a pungere. Così senza grossi patemi gli ospiti portano a casa il bottino pieno grazie al 2-0 finale.

Tre punti fondamentali per la classifica, per il morale e per D'Aversa. Gli ospiti colgono la terza vittoria stagionale, un successo da cui certamente ripartire. Male invece per la Salernitana: tanto cuore per la banda di Colantuono, ma pochissima qualità. Di questo passo la salvezza è veramente un'utopia, anche perché la squadra sembra veramente senza armi per combattere contro gli avversari.

Tabellino

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea (dal 55' Kechrida), Gagliolo, Gyömber, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio (dal 66' Schiavone), Kastanos (dal 46' Obi); Ribéry (dal 66' Simy); Gondo (dal 55' Bonazzoli), Djuric. All: Colantuono.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (dal 61' Dragusin), Colley, Ferrari (dal 64' Chabot), Augello; Verre (dal 61' Askildsen), Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella (dall'86' Gabbiadini). All: D'Aversa.

GOL: Aut. Di Tacchio (Sam), Candreva (Sam),

ASSIST: Quagliarella (Sam),

AMMONITI: Bereszynski (Sam), Ekdal (Sam), Chabot (Sam),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Giacomelli

La cronaca in 8 momenti

11' BELEC SALVA SU QUAGLIARELLA: Lampo della Samp con una doppia conclusione di Quagliarella, la prima murata dalla difesa, ma la palla rimane li e Fabio va col sinistro. Belec blocca in due tempi.

17' ROVESCIATA DI CAPUTO: Verre mette in mezzo per l'attaccante che in area stoppa e spalle alla porta prova la rovesciata. Fuori non di molto.

36' DOPPIA PARATA DI BELEC: Candreva mette rasoterra in mezzo per Thorsby che gira forte di destro da centro area, ma Belec ci mette i pugni. Sulla respinta Caputo va di testa ma ancora Belec respinge.

40' SAMPDORIA IN VANTAGGIO: Calcio d'angolo per gli ospiti. Dalla bandierina Candreva e Verre muovono la palla velocemente. Palla dentro di Candreva, Di Tacchio tiene Thorsby ma tocca lui per ultimo e la sfera finisce dentro. Autogol quindi di Di Tacchio e Samp avanti.

42' RADDOPPIA LA SAMP: Calcio d'angolo per la Salernitana, palla in mezzo ma la Samp spazza e riparte in contropiede con Quagliarella. Fabio serve Candreva che davanti al portiere non sbaglia.

54' PARATA PAZZESCA DI AUDERO: Punizione per la Salernitana: Palla in mezzo, Ranieri va in semirovesciata e la colpisce benissimo, ma il portiere è Super e in tuffo tocca la sfera e la mette in corner.

55' ANCORA AUDERO RESPINGE SU OBI: Tiro di Gagliolo murato dalla difesa. Sulla respinta arriva Obi che la piazza, ma Audero respinge a lato.

59' GOL ANNULLATO A CAPUTO: Palla di Verre avanti per Caputo che davanti al portiere non sbaglia. Ma il guardalinee alza la bandierina, Confermato dal VAR. Sul passaggio di Verre l'ex Sassuolo è oltre Gyomber

La statistica chiave

Sono ben sette le partite senza gol della Salernitana in queste prime 13 giornate. E' prima in questa speciale classifica.

MVP

Morten THORSBY - Re assoluto del centrocampo. Perfetto in fase difensiva, aiuta tantissimo i compagni in area. Ma è anche fondamentale e decisivo in avanti, con tantissimi pericolosi inserimenti in area avversaria.

Il momento social

Promosso

Emil AUDERO - Due parate importanti, una assolutamente decisiva ad inizio della seconda frazione su Ranieri che taglia le gambe ai padroni di casa.

Bocciato

Cedric GONDO - Davanti la Salernitana fatica enormemente, ma lui è sicuramente il peggiore, dato che non si vede praticamente mai.

