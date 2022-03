Salernitana-Sassuolo, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Bonazzoli, Scamacca, Traore e Djuric. Espulso al 59' Raspadori per doppia ammonizione. Gara arbitrata da Luca Massimi di Termoli.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 - Non ha colpe sulle reti di Scamacca e Traore. Anzi, nella ripresa è bravo a opporsi ad altri tentativi neroverdi.

Frederic VESELI 4,5 - Non spinge, e ci sta. Ma pure dal punto di vista difensivo soffre le pene dell'inferno con Traore. Resiste in campo un tempo, poi Nicola lo toglie (dal 46' Nadir ZORTEA 6,5 - Gran bel secondo tempo. Incendia la fascia destra della Salernitana tra discese e cross, tra cui quello per il 2-2 di Djuric)

Norbert GYOMBER 5 - Si perde Scamacca nell'azione che porta il Sassuolo al pareggio. Una disattenzione fatale.

Federico FAZIO 5,5 - Neppure lui vive un pomeriggio tranquillo con Berardi, Scamacca e compagnia. Anzi.

Matteo RUGGERI 5,5 - Sale parecchio, specialmente nel primo tempo, ma senza la giusta precisione al cross. Quando Berardi lo punta soffre (dal 70' Luca RANIERI 5,5 - In affanno pure lui, come testimonia l'ammonizione ricevuta)

Lassana COULIBALY 6 - Ringhia sulle caviglie avversarie, a volte riuscendo nell'intento e altre volte no. Soffre con Traore, lasciandoselo sfuggire anche nell'azione del gol.

EDERSON 6 - Vivo, vibrante, aggressivo. Ma rimane in campo appena mezz'ora, prima che un problema fisico lo costringa al cambio (dal 31' Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Così così. Non si assesta sui livelli di Ederson)

Grigoris KASTANOS 6 - Qualche iniziativa la mette in mostra, segna un gol ma in evidente fuorigioco, poi Nicola lo lascia negli spogliatoi all'intervallo (dal 46' Diego PEROTTI 5,5 - Porta qualità e dribbling sullo stretto, ma tutto sembra un po' fine a sé stesso)

Federico BONAZZOLI 6,5 - Assieme a Djuric è l'anima offensiva della Salernitana. Segna un gol, si batte su ogni pallone, calcia in porta. All'ultimo minuto sfiora il gol che avrebbe fatto venir giù l'Arechi.

Simone VERDI 5,5 - Scambia coi compagni, allarga il gioco, ha idee e voglia di fare, ma alla fine dei conti anche poca concretezza (dal 70' Lys MOUSSET 5,5 - Tanto volenteroso quanto confusionario)

Milan DJURIC 7 - Il gigante buono, in tutti i sensi. Su ogni pallone svetta e fa sponda per i compagni. Lasciando lo zampino in entrambi i gol della Salernitana.

All. Davide NICOLA 6 - La qualità della sua squadra latita, la grinta mai. E anche per questo, espulsione di Raspadori a parte, il pareggio è meritato.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5 - Malissimo in occasione del gol di Bonazzoli, con quella mancata presa su Djuric. Si riscatta nel finale, negando allo stesso Bonazzoli il gol della vittoria.

Mert MULDUR 6 - Timido nel primo tempo, più propositivo nella ripresa con alcune iniziative di qualità. Manda al tiro Frattesi, che colpisce la traversa.

Vlad CHIRICHES 6 - Tiene bene botta dopo un inizio traballante. Al rientro, gioca appena un tempo e poi rimane negli spogliatoi (dal 46' RUAN 5,5 - Ha sulla coscienza il 2-2 di Djuric, che gli salta indisturbato sulle spalle)

Gian Marco FERRARI 6 - Tenta come può di tenere la barra dritta, anche dopo l'espulsione di Raspadori.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 - Perfetto il centro che Scamacca trasforma nel punto dell'1-1. Ha maggiori difficoltà con Zortea, ma nel finale va vicino al gol.

Davide FRATTESI 7 - Oltre al consueto lavoro in mezzo al campo, nella ripresa è anche uno dei più pericolosi: Sepe e soprattutto la traversa gli negano un gol meritato (dall'89' Abdou HARROUI s.v.)

Maxime LOPEZ 6 - Meno appariscente rispetto ad altre occasioni e, nel finale, pure nervoso. Fa comunque il suo quando c'è da palleggiare.

Domenico BERARDI 6,5 - Parte piano, si fa ammonire, poi entra pienamente in partita. Ha una qualità superiore e spesso lo dimostra (dal 79' Kaan AYHAN s.v.)

Giacomo RASPADORI 4,5 - Clamorosamente ingenuo nel farsi ammonire due volte in due minuti, riaprendo una partita che pareva essere già nelle mani del Sassuolo.

Hamed TRAORE 7,5 - Super, super gol. Un gioiello di rara bellezza accompagnato dalla solita prestazione brillante e dai soliti spunti. Troverebbe pure la doppietta, cancellata però per fuorigioco (dal 79' Matheus HENRIQUE s.v.)

Gianluca SCAMACCA 6,5 - Lascia ancora una volta lo zampino, confermandosi letale in area di rigore. L'unica pecca è che all'inizio della ripresa si divora la doppietta (dal 69' Gregoire DEFREL 5,5 - Entra in un momento della gara complicato e incide poco)

All. Alessio DIONISI 6 - Appena in campo torna un po' d'ordine, si rivede il solito Sassuolo. L'espulsione di Raspadori rovina tutto.

