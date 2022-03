La grinta della Salernitana, i rimpianti del Sassuolo. All'Arechi finisce con un 2-2 che, in sostanza, non fa felice nessuno. Non fa felici i campani, che ancora una volta mancano l'appuntamento con la vittoria e rimangono lontani dal quart'ultimo posto. E non fa felici nemmeno i neroverdi, che vanno sotto per una papera di Consigli (a segno Bonazzoli), rimontano con la premiata ditta Scamacca-Traore (super gol dell'ivoriano) e, quando sembra possano portare agevolmente la vittoria verso il 90', rimangono in 10 a mezz'ora dalla fine per l'ingenua espulsione di Raspadori: primo giallo, secondo giallo e conseguente rosso, il tutto in un paio di minuti. E in superiorità numerica la Salernitana trova il pari col gigante Djuric, sfiorando pure il colpaccio all'ultimo minuto con Bonazzoli (bravo stavolta Consigli). Niente quarta vittoria consecutiva per la squadra di Dionisi. Ma quella di Nicola sta peggio.

Tabellino

Salernitana-Sassuolo 2-2 (primo tempo 1-2)

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Veseli (46' Zortea), Gyomber, Fazio, Ruggeri (70' Ranieri); L. Coulibaly, Ederson (31' Radovanovic); Kastanos (46' Perotti), Bonazzoli, Verdi (70' Mousset); Djuric. All. Nicola

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (46' Ruan), Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (89' Harroui), Lopez; Berardi (79' Ayhan), Raspadori, Traore (79' Matheus Henrique); Scamacca (69' Defrel). All. Dionisi

Arbitro: Luca Massimi di Termoli

Gol: 8' Bonazzoli (Sal), 21' Scamacca (Sas), 30' Traore (Sas), 81' Djuric (Sal)

Assist: Kyriakopoulos (Sas, 1-1), Lopez (Sas, 1-2), Zortea (Sal, 2-2)

Ammoniti: Berardi, Raspadori, Ruggeri, Ranieri, Lopez

Espulsi: Raspadori al 59'

La cronaca in 12 momenti chiave

8' – GOL DELLA SALERNITANA. Cross di Ruggeri, colpo di testa di Djuric non trattenuto da un colpevole Consigli e Bonazzoli mette dentro con un tap-in rapace.

12' – Kastanos viene liberato da un rimpallo all'ingresso dell'area e col destro spara sotto l'incrocio. Tutto inutile: il cipriota è in netto fuorigioco e il gol viene annullato.

21' – GOL DEL SASSUOLO. Prima avanzata dei neroverdi e pareggio: centro perfetto di Kyriakopoulos e colpo di testa ravvicinato di Scamacca che non dà scampo a Sepe.

Gianluca Scamacca Credit Foto Imago

30' – GOL DEL SASSUOLO. Gol stupendo di Traore, che in area passa in mezzo a un paio di avversari e con il destro non lascia scampo a Sepe. Super gol.

37' – Tiro-cross incrociato di Scamacca e sinistro alto da due passi di Frattesi. Sassuolo a un passo anche dall'1-3.

39' – Berardi dentro per Traore, che aggira Sepe e mette dentro. Questa volta l'ivoriano viene però pescato in posizione irregolare.

49' – Berardi imbuca perfettamente per Scamacca, che si presenta davanti a Sepe ma con il destro spara fuori sul primo palo.

59' – Raspadori commette due falli in due minuti, si prende altrettanti gialli e il conseguente rosso. Sassuolo in 10 uomini.

73' – Cross di Bonazzoli per Djuric, che svetta di testa e incorna a pochi centimetri dal palo con Consigli immobile.

77' – Bella azione di Muldur, che appoggia al limite per Frattesi: destro a giro di prima intenzione e palla che sbatte contro la traversa.

81' – GOL DELLA SALERNITANA. Cross lungo di Zortea e colpo di testa vincente di Djuric, che non dà scampo a Consigli. Pareggio dei campani.

94' – Bonazzoli calcia a botta sicura dall'ingresso dell'area, ma Consigli stavolta respinge, evitando la sconfitta e riscattandosi dopo la papera del primo tempo.

MVP

Hamed TRAORE. Super, super gol. Un gioiello di rara bellezza accompagnato dalla solita prestazione brillante e dai soliti spunti. Troverebbe pure la doppietta, cancellata però per fuorigioco.

Fantacalcio

PROMOSSO – Milan DJURIC. Il gigante buono, in tutti i sensi. Su ogni pallone svetta e fa sponda per i compagni. Lasciando lo zampino in entrambi i gol della Salernitana.

BOCCIATO – Giacomo RASPADORI. Clamorosamente ingenuo nel farsi ammonire due volte in due minuti, riaprendo una partita che pareva essere già nelle mani del Sassuolo.

