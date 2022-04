Dopo otto giornate senza vittorie, riecco il Torino. Basta un calcio di rigore messo a segno nel primo tempo da Andrea Belotti (prima esecuzione respinta da Sepe, ma fatta ripetere dall'arbitro Piccinini in quanto Gyomber ha invaso l'area) per sigillare l'1-0 con cui i granata scacciano finalmente la maledizione. Lo voleva più cattivo anche fuori casa, Juric. E il Gallo ha risposto. Gara tecnicamente mediocre, con la Salernitana che mette in campo grinta e volontà, creando però solo un paio di occasioni nitide in tutti i 90 minuti. Il Toro si limita a controllare la partita, nel primo tempo rischia grosso (palo dell'ex Verdi), ma nel finale rimane in superiorità numerica per l'espulsione di Fazio e colpisce a sua volta un palo con lo stesso Belotti. Se il Torino si rialza, la Salernitana prosegue prosegue la propria discesa, apparentemente inesorabile, verso la Serie B. La risalita appare sempre più un miraggio.

Ad

Tabellino

Serie A Salernitana-Torino: probabili formazioni e statistiche 31/03/2022 A 10:32

Salernitana-Torino 0-1 (primo tempo 0-1)

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (76' Ruggeri), L. Coulibaly (56' Bohinen), Ederson, Zortea (82' Vergani); Bonazzoli, Verdi (56' Ribery); Djuric (76' Mikael). All. Nicola

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno (90' Rodriguez); Singo, Ricci (67' Linetty), Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca (67' Brekalo); Belotti. All. Juric

Arbitro: Marco Piccinini

Gol: 18' rig. Belotti

Assist: -

Ammoniti: Fazio, Belotti, Izzo, Berisha, Bonazzoli, Gyomber, Singo

Espulsi: Fazio all'85'

La cronaca in 8 momenti chiave

8' – Mazzocchi centra per Verdi, che spara al volo: Berisha si salva con un gran riflesso, con la palla che bacia il palo e non entra.

18' – GOL DEL TORINO. Belotti segna un rigore inizialmente sbagliato (respinta di Sepe), ma fatto ripetere da Piccinini perché Gyomber è entrato troppo presto in area. Il fallo è stato di Fazio sullo stesso Belotti.

Andrea Belotti esultanza, Salernitana-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

25' – Vojvoda al cross, erroraccio di Fazio che libera Belotti davanti a Sepe, ma questa volta il sinistro del Gallo viene tenuto lì dal portiere di casa.

54' – Angolo di Mandragora, Bremer incorna di testa e chiama Sepe a un grande intervento, ma Singo è ben appostato e da un passo non può sbagliare. Il gol viene però annullato per un fuorigioco dell'ivoriano.

65' – Magia col tacco di Ederson, che si libera al limite e spara col destro, trovando un gran riflesso in angolo di Berisha.

79' – Lukic viene ben servito sulla corsa da Izzo, aggira anche Sepe, ma da posizione defilata centra solo l'esterno della rete.

85' – Fazio si lascia scappare Belotti, commette fallo sull'avversario e si prende il secondo giallo e il conseguente rosso. Partitaccia dell'argentino.

92' – Gran destro da fuori di Belotti, Sepe non ci arriva e la palla scheggia il palo esterno prima di uscire.

MVP

Andrea BELOTTI - Risponde alle critiche prepartita di Juric con un gol da tre punti, anche se col brivido. Nel finale fa espellere Fazio e colpisce pure un palo.

Fantacalcio

PROMOSSO – Etrit BERISHA. Si riscatta ampiamente dopo l'errore in casa del Genoa: gran riflesso su Verdi nel primo tempo, ottimo volo su Ederson nella ripresa.

BOCCIATO – Federico FAZIO. Pessimo. Commette il fallo da rigore su Belotti, libera il Gallo davanti a Sepe con una svirgolata e nel finale viene pure espulso. Si può fare peggio di così?

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Rocchi: "Grave errore di Massa sul rigore non dato in Torino-Inter" 26/03/2022 A 18:49