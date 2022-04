Salernitana-Torino, match valido per la trentunesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete messa a segno su calcio di rigore da Andrea Belotti. Verdi e lo stesso Belotti hanno colpito un palo a testa. Nel finale è stato espulso Fazio. Gara arbitrata da Marco Piccinini di Forlì.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6,5 - Fa quel che può, respingendo il primo rigore di Belotti e salvando anche su Bremer. Ma è tutto inutile.

Norbert GYOMBER 5,5 - Solido, ma spesso mette un po' troppa irruenza nei propri interventi. Il suo ingresso anticipato in area porta alla ripetizione del rigore di Belotti.

Ivan RADOVANOVIC 6 - Fa il centrale difensivo più che il mediano e ha poche responsabilità nella sconfitta, anche se nel primo tempo si divora una grande occasione.

Federico FAZIO 4,5 - Pessimo. Commette il fallo da rigore su Belotti, libera il Gallo davanti a Sepe con una svirgolata e nel finale viene pure espulso. Si può fare peggio di così?

Pasquale MAZZOCCHI 6 - Serve con un bel cross Verdi, che colpisce il palo. Per il resto, si vede forse meno di quanto dovrebbe (dal 76' Matteo RUGGERI s.v.)

Lassana COULIBALY 5,5 - Volenteroso, ma anche un po' impreciso in quello che fa. Nicola lo toglie all'inizio del secondo tempo (dal 56' Emil BOHINEN 5,5 - Brillante, ma anche poco incisivo)

EDERSON 6 - Nemmeno lui è troppo preciso, specialmente nel primo tempo. Però migliora nella ripresa, sfiorando un gran gol e vedendoselo negare da Berisha.

Nadir ZORTEA 5,5 - Giocare a sinistra lo penalizza troppo, anche se un paio di buoni traversoni li fa partire. Chiude a destra dopo l'uscita di Mazzocchi (dall'82' Edoardo VERGANI s.v.)

Federico BONAZZOLI 5 - Come sempre non demorde mai. La precisione e la concretezza, però, latitano clamorosamente. Bocciato.

Simone VERDI 6 - Ha sul destro una chance monumentale, ma Berisha e il palo gli dicono di no. Alterna alti e bassi e non sempre è preciso su calcio piazzato (dal 56' Franck RIBERY 5,5 - La qualità è sempre quella, ma porta a poco)

Milan DJURIC 5,5 - Fa a sportellate con i centrali avversari, in particolare Bremer. Di palle gol vere, però, neppure l'ombra (dal 76' MIKAEL s.v.)

All. Davide NICOLA 5,5 - Il lancione in avanti per Djuric spesso è una buona soluzione, ma non può essere l'unica. La sterilità offensiva della Salernitana è sotto gli occhi di tutti.

Le pagelle del Torino

Etrit BERISHA 7 - Si riscatta ampiamente dopo l'errore in casa del Genoa: gran riflesso su Verdi nel primo tempo, ottimo volo su Ederson nella ripresa.

Armando IZZO 6,5 - Se la cava bene, nonostante un'ammonizione presa nel secondo tempo, sia in marcatura che col pallone tra i piedi.

BREMER 6,5 - Soffre parecchio con Djuric, prima di prendere le misure al bosniaco. Propizia il raddoppio di Singo, poi annullato per fuorigioco dell'ivoriano.

Alessandro BUONGIORNO 6,5 - Sicuro. Non ha paura nemmeno di andare in contrasto aereo, alzando poi bandiera bianca per i postumi dell'episodio (dall'89' Ricardo RODRIGUEZ s.v.)

Wilfried SINGO 6 - Non spinge molto, limitandosi a coprire la propria zona di campo. Andrebbe a segno, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Samuele RICCI 5,5 - Così così. Si vede poco, senza riuscire mai a prendere in mano le redini del centrocampo (dal 67' Karol LINETTY 6 - Porta un po' di vivacità in più, mandando Mandragora alla conclusione)

Rolando MANDRAGORA 5,5 - Non è la sua miglior serata. Scarsamente in palla in mezzo al campo, nel finale spreca pure il raddoppio da occasione favorevole.

Mergim VOJVODA 6 - Vivace nel primo tempo, costretto sulla difensiva nel secondo. Da un suo cross nasce e si sviluppa l'azione del calcio di rigore.

Sasa LUKIC 5,5 - Se al Torino mancano idee sulla trequarti, molto dipende dalla sua luna storta. Nella parte finale della gara Juric lo riporta in mezzo al campo.

Marko PJACA 5 - Impalpabile e troppo desideroso di mettersi individualmente in mostra. Combina poco e Juric lo cambia. Ancora una volta non è la sua serata (dal 67' Josip BREKALO 5,5 - Si vede poco, come poco è il tempo a disposizione)

Andrea BELOTTI 7 - Risponde alle critiche prepartita di Juric con un gol da tre punti, anche se col brivido. Nel finale fa espellere Fazio e colpisce pure un palo.

All. Ivan JURIC 6 - Ringrazia Belotti e una buona tenuta difensiva. Per il resto, è un Toro bruttino e incapace di imporsi per lunghi tratti della gara.

