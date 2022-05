Una serata da dimenticare in campo, ma indimenticabile per il traguardo raggiunto. La Salernitana centra la salvezza, nonostante il pesante ko contro l'Udinese. I bianconeri aggrediscono la formazione di Nicola in avvio e Deulofeu sblocca il risultato dopo 6 minuti. La reazione della Salernitana c’è, ma Nestorovski raddoppia per i friulani e in chiusura di tempo Udogie cala il clamoroso tris. Nel recupero della prima frazione, Fazio colpisce un palo in mischia, poi Belec si oppone ad un rigore calciato da Pereyra. Nel secondo tempo Pereyra cala il poker in contropiede e il finale di gara è tesissimo. Il pareggio del Cagliari a Venezia manda in estasi l'Arechi a partita conclusa.

Deulofeu esulta in Salernitana-Udinese Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

SALERNITANA-UDINESE 0-4

Salernitana (3-5-2): Belec, Fazio, Radovanovic, Gyomber (64’Ribery); Mazzocchi, Coulibaly (46’M.Coulibaly), Bohinen (64’Perotti), Ruggeri (46’Zortea); Verdi (64’Kastanos); Djuric, Bonazzoli.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao (87'Benkovic), Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra (68’Pafundi), Walace, Makengo, Udogie (68’Soppy); Deulofeu (46’Samardzic), Nestorovski (92'Pinzi).

GOL: 6’ Deulofeu, 34’ Nestorovski, 42’ Udogie, 57’ Pereyra

ASSIST: Udogie, Molina

AMMONIZIONI:

ARBITRO: Orsato

La cronaca in 12 momenti chiave

4’- DEULOFEU! Piazzato di interno destro che finisce a poco dall'incrocio dei pali. Che brivido per i padroni di casa.

6’- DEULOFEU! GOLLL DELL'UDINESE!! UDOGIE taglia la trequarti in zona centrale e scarica per DEULOFEU che indirizza un tiro all'angolino.

34’- NESTOROVSKI! 2-0 UDINESE!! Pallone al centro delizioso servito da MOLINA, il bosniaco svetta nel cuore dell'area e trova il secondo palo! Incredibile all'Arechi.

40’- DOPPIA PARATA DI PADELLI! Intervento strepitoso, in particolare il secondo sul tap in a botta sicura di VERDI dopo il primo tiro respinto a BONAZZOLI.

42’- UDOGIE! TRIS UDINESE! Prende palla in mediana e punta individualmente l'area facendo partire un destro a giro che si insacca sul secondo palo.

48’- PALO DI FAZIO! Colpo di testa in mischia, volo di PADELLI che tocca con la punta delle dita sul palo.

49’- CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! BELEC travolge DEULOFEU in uscita.

50’- BELEC PARA IL RIGORE! Rigore calciato basso, ma il portiere ci arriva e tocca in angolo.

57’- PEREYRA! POKER FRIULANO! Contropiede dell'argentino che entra in area, salta RADOVANOVIC e GYOMBER e batte BELEC con un rasoterra.

67’- FAZIO! Tiro al volo da distanza ravvicinata e palla incredibilmente alta. Altra ottima sponda di DJURIC.

70’- AUTOPALO DI BECAO! Spaccata del difensore che colpisce il proprio palo interno, poi la traiettoria del pallone clamorosamente non manda in rete il pallone.

71’- GOL ANNULLATO A NESTOROVSKI. Sinistro ad effetto di SAMARDZIC che si schianta sulla traversa, NESTOROVSKI mette dentro sulla respinta ma era partito in offside.

Il Migliore

Destiny UDOGIE: devastante sulla fascia, corona la sua straordinaria prestazione con lo splendido gol del 0-3. Una delle rivelazioni del campionato, giustamente convocato nello stage di Mancini.

Promosso

Daniele PADELLI: non giocava da molto tempo, ma sfodera una prova superlativa ottenendo un clean sheet meritatissimo. Prodigioso.

Bocciato

Ivan RADOVANOVIC: serata da dimenticare per il centrale di Nicola. Gli attaccanti bianconeri lo mettono in difficoltà totale e su di lui pesano molte colpe in occasione del gol di Nestorovski.

Il Momento social

