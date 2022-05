Prima non era che un sogno impossibile. Poi è diventata una speranziella, di quelle sussurrate sottovoce senza troppa convinzione. Poi una prospettiva concreta. E infine, da questa sera, è una realtà. La Salernitana, per la prima volta nel proprio soffertissimo campionato, non è più in zona retrocessione . I granata battono 2-1 il Venezia nello scontro salvezza dell'Arechi, superano il Cagliari al quartultimo posto e ora avranno addirittura a disposizione una specie di parziale match ball nello scontro diretto di domenica contro i sardi. Decidono le reti di Bonazzoli, su rigore, e nella ripresa del neo entrato Verdi. In mezzo il gol del pareggio, momentaneo e inutile, di Henry. Nei secondi finali viene espulso Ampadu, autore di due falli da giallo in pochissimi secondi. Classifica da non credere, specialmente pensando a com'era solo poche settimane fa: Salernitana quartultima con 29 punti, Cagliari nuovo terzultimo con 28. E domenica l'Arechi è nuovamente pronto a ribollire. Mentre per il Venezia, ormai, le speranze di rimanere in Serie A si sono praticamente esaurite.

Tabellino

Salernitana-Venezia 2-1 (primo tempo 1-0)

Salernitana (3-5-2): Sepe (64' Belec); Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly (62' Kastanos), Bohinen, Ederson, Zortea (74' Ruggeri); Bonazzoli (62' Verdi), Djuric (84' Perotti). All. Nicola

Venezia (3-4-3): Maenpaa; Svoboda (75' Nsame), Caldara, Ceccaroni; Mateju (84' Johnsen), Ampadu, Peretz (63' Crnigoj), Haps (46' Ullmann); Aramu, Henry, Okereke (63' Busio). All. Soncin

Arbitro: Mariani di Roma

Gol: 7' rig. Bonazzoli (S), 58' Henry (V), 67' Verdi (S)

Assist: Kastanos (S, 2-1)

Ammoniti: Ceccaroni, Mateju, Ederson, Svoboda, Busio, Bohinen, Ampadu, Henry

Espulsi: Ampadu all'89'

La cronaca in 8 momenti chiave

7' – GOL DELLA SALERNITANA. Braccio largo in area di Ceccaroni su tiro ravvicinato di Fazio e l'arbitro Mariani, aiutato dalla VAR, concede il rigore: dal dischetto Bonazzoli firma l'1-0.

Federico Bonazzoli esulta dopo il gol su rigore segnato durante Salernitana-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

22' – Ederson fa partire uno stranissimo tacco al volo da pochi passi, dopo un rimpallo, e la palla esce non di molto.

37' – Flipper clamoroso nell'area del Venezia, con Bonazzoli che rimette in mezzo in acrobazia, Djuric che devia da pochi passi e Caldara che si sostituisce a Maenpaa sulla linea.

57' – Bel sinistro da fuori di Okereke e volo di Sepe, che si salva in calcio d'angolo. Grande occasione per il Venezia.

58' – GOL DEL VENEZIA. Palla dentro di Aramu, Sepe salva anche sul colpo di testa di Caldara, ma nulla può sul tap-in da un passo di Henry. 1-1.

67' – GOL DELLA SALERNITANA. Kastanos va al tiro dal limite, la palla arriva in area a Verdi, che col sinistro la spara in rete alle spalle di Maenpaa.

82' – Sinistro a giro su punizione di Aramu, Belec rimane impietrito e la palla esce di un niente.

89' – Espulso Ampadu, ammonito per due volte in pochi secondi per altrettanti falli su Verdi e Perotti. Il Venezia chiude in 10.

Il momento social

MVP

Simone VERDI. Entra e spacca in due la partita e la difesa del Venezia, trovando il gol da tre punti. Completamente rinato dopo troppi anni bui.

Fantacalcio

PROMOSSO – Federico BONAZZOLI. Glaciale in occasione del rigore che porta in vantaggio la Salernitana. Poi non riesce a combinare molto altro, ma intanto è una rete dall'importanza capitale.

BOCCIATO – Pietro CECCARONI. Si mangia un gol dopo pochi secondi, regala alla Salernitana il rigore del vantaggio, rischia l'espulsione. In grande sofferenza.

Le pagelle

