La sfida tra Salernitana e Venezia non si è disputata a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato all'interno della rosa allenata da Stefano Colantuono, a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato all'interno della rosa allenata da Stefano Colantuono, con 9 positivi nel gruppo squadra e un totale di 25 persone in quarantena . Numeri che ieri hanno portato l’ASL Città di Salerno a sospendere le attività agonistiche della Salernitana; e dunque ad impedire alla squadra di presentarsi in campo.

La Lega A però non ha rinviato la partita, come ormai noto. Dunque, il Venezia è partito alla volta di Salerno e si è regolarmente presentato in campo. Dopo un po' di allenamento svolto davanti a qualche tifoso e alla presenza dell'arbitro Sacchi, la squadra di Paolo Zanetti è tornata negli spogliatoi fino alla sospensione del direttore di gara, arrivata come da regolamento dopo un’attesa di 45 minuti rispetto all’iniziale orario d’avvio della gara, le 18:30.

Ad

Alle 19:15 dunque il match è stato dichiarato "sospeso" e ora la palla passa al Giudice Sportivo che dovrà decidere l'esito.

Serie A L'ASL blocca la Salernitana, il club chiede il rinvio 04/01/2022 A 17:30

I giocatori del Venezia in campo a Salerno Credit Foto Getty Images

Vittoria a tavolino o replay del match?

Mourinho: "Non parliamo di partite falsate. Con 3-4 assenti si gioca"

Serie A Salernitana-Venezia: probabili formazioni e statistiche 03/01/2022 A 20:48