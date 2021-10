Sampdoria-Atalanta, match valido per la 10a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Marassi di Genova mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30.

Sampdoria-Atalanta: probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo. All. Roberto D’Aversa

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: Damsgaard, Ekdal, Ihattaren, Verre, Ronaldo Vieira

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; Freuler, de Roon; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demiral, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina, Toloi

Dove vedere Sampdoria-Atalanta in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Atalanta verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto soltanto una delle ultime cinque sfide di Serie A contro l'Atalanta (1N, 3P) dopo che aveva ottenuto il successo in ben quattro delle precedenti cinque (1P).

L'Atalanta è imbattuta da tre trasferte contro la Sampdoria in Serie A (2V, 1N) e non ha subito gol nelle due più recenti - mai nella competizione ha registrato tre clean sheet di fila fuori casa contro i blucerchiati.

La Sampdoria, vittoriosa nell’ultimo match contro lo Spezia, non è ancora riuscita ad infilare due successi di fila in questo campionato: la squadra ligure ha inoltre subito 14 gol nelle ultime cinque giornate, più di qualsiasi altra squadra nel parziale in A.

Nonostante abbia vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato (2N, 1P), l'Atalanta si trova con un punto in più rispetto alle prime nove partite giocate nello scorso campionato (15 v 14) - la Dea ha subito 11 reti finora, suo miglior risultato a questo punto della stagione in Serie A dal 2015/16 (10).

L'Atalanta ha perso soltanto tre trasferte di Serie A a partire dalla stagione 2019/20 (su 42 gare esterne), meno di qualsiasi altra squadra presente in almeno due degli ultimi tre campionati.

In questo match Gian Piero Gasperini (199 panchine con l’Atalanta) diventerà il primo allenatore nell’era dei tre punti a vittoria a tagliare il traguardo delle 200 panchine in Serie A con due club differenti (dopo le 232 con il Genoa).

L'Atalanta è la squadra contro cui Fabio Quagliarella ha vinto più partite di Serie A (16) - inoltre l'attaccante della Sampdoria ha realizzato 12 reti contro i bergamaschi nella competizione, mettendone a segno di più soltanto contro la Fiorentina (13).

Era dal 2013/14 con la maglia della Lazio che Antonio Candreva non segnava almeno quattro gol nelle prime nove partite della squadra in un campionato di Serie A: il giocatore della Sampdoria chiuse quel torneo a 12 reti, suo primato personale in una singola stagione di A.

Duván Zapata ha giocato 31 partite di Serie A con la Sampdoria nella stagione 2017/18, mettendo a segno il suo gol più veloce dall'inizio del match nella competizione (dopo 17 secondi contro il Torino nel settembre 2017) - quattro reti per l'attaccante dell'Atalanta contro i blucerchiati in campionato, tre delle quali proprio allo stadio Ferraris.

Luis Muriel dell’Atalanta ha preso parte a cinque reti in cinque presenze di Serie A contro la Sampdoria (quattro gol e un assist) - con la maglia della Sampdoria ha collezionato 21 centri in 79 presenze in tre stagioni, giocando sotto la guida tecnica di quattro allenatori differenti.

