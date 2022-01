Roberto D’Aversa che non è più il tecnico della Sampdoria. Nella sfida di domani sera di La sconfitta in rimonta contro il Torino , la terza consecutiva in Serie A, costa la panchina ache non è più il tecnico della Sampdoria. Nella sfida di domani sera di Coppa Italia all’Allianz Stadium contro la Juventus, a guidare la truppa blucerchiata sarà quasi certamente Angelo Palombo, ma dal successivo match di Serie A, il delicatissimo derby salvezza al "Picco” contro lo Spezia di Thiago Motta, sulla panchina dei doriani dovrebbe tornare a sedersi Marco Giampaolo. D’Aversa, che era legato al club ligure con un contratto fino al 30 giugno 2023, lascia con un bilancio di 20 punti in 22 giornate, con 29 gol segnati e 40 reti subite (quartultima difesa della Serie A).

Il comunicato della Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".

Giampaolo-bis: ultimi dettagli da limare

Giampaolo, che ha allenato all’ombra della Lanterna dal 2016 al 2019 guidando il sodalizio blucerchiato ad altrettante tre salvezze, è pronto a firmare un contratto fino a giugno con opzione per altre due stagioni in caso di salvezza una volta chiuso il rapporto con il Torino. Reduce da due esoneri brucianti al Milan e proprio col Toro, il tecnico abruzzese proverà a ritrovarsi nella squadra in cui ha ottenuto le sue soddisfazioni migliori da tecnico in massima serie e in un gruppo che, pur cambiato, è rimasto per certi versi molto simile in tanti elementi.

