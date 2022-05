Dalle stelle alle stalle in una settimana: se la Fiorentina vista contro la Roma aveva incantato e convinto, quella di oggi quasi sconvolge per la pochezza di gioco e mentalità espressi. Contro una Sampdoria già salva e con la pancia piena i toscani non scendono praticamente mai in campo, venendo sommersi dai blucerchiati che vincono 4-1 salutando nel migliore dei modi il proprio pubblico dopo una stagione più che travagliata.

Il primo tempo, contro ogni attesa, è un monologo blucerchiato: Candreva e Sabiri tagliano in due come burro la difesa avversaria, disegnando prima per Ferrari e poi per Quagliarella due assist al bacio raccolti alla perfezione. Un doppio vantaggio meritatissimo, quasi stretto agli uomini di Giampaolo, che approfittano anche dell'eccessiva frenesia di una Fiorentina schiacciata mentalmente dall'importanza della partita.

Sampdoria-Fiorentina - Gol di Ferrari Credit Foto Getty Images

Il copione non cambia nella ripresa: i padroni di casa dominano, passeggiando su una Fiorentina irriconoscibile. La gara la chiude Thorsby al 71', prima del punto esclamativo posto da Sabiri, migliore in campo e prossimo trascinatore tecnico di questa squadra, nel finale di gara. Il rigore di Nico Gonzalez a tempo praticamente scaduto non cambia il verdetto inequivocabile: la Viola, oggi, ha buttato al vento una grande occasione e sarà costretta a giocarsi un piazzamento europeo nell'ultima giornata contro la Juventus.

Il tabellino

Sampdoria-Fiorentina 4-1

SAMPDORIA (4-5-1): Audero (86' Ravaglia); Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva (82' Damsgaard), Rincon, Vieira (86' Trimboli), Thorsby, Sabiri; Quagliarella (64' Caputo). All. Giampaolo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (74' Terzic), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira (74' Saponara), Duncan (46' Maleh); Ikoné (66' Callejon), Cabral (66' Piatek), Gonzalez. All. Italiano

ARBITRO: Mariani

GOL: 16' Ferrari, 30' Quagliarella, 71' Thorsby, 83' Sabiri, 89' Nico Gonzalez

AMMONITI: 14' Torreira, 15' Nico Gonzalez, 18' Vieira, 69' Maleh

ESPULSI: 90'+5 Colley

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 5 momenti

16 - FERRARIIIII!! FERRARIIII!! VANTAGGIO DELLA SAMPDORIA!! Punizione perfetta dalla destra di Candreva e Ferrari tutto solo deposita di testa in rete!

30 - QUAGLIARELLAAAAA!! CHE GOL, RADDOPPIA LA SAMP!! Tutto a sinistra, tutto perfetto: Sabiri attira la difesa verso il centro e pesca il taglio di Quagliarella, che con lo scavetto supera Terracciano!

71 - THORSBYYYYY!! THORSBYYYY!! SAMP DA IMPAZZIRE!! Sabiri lancia a destra la corsa di Candreva, che pesca a rimorchio il compagno tutto solo all'altezza del dischetto: palla sotto la traversa e gara virtualmente chiusa!

83 - SAAAABIRIIII!! SEGNA ANCHE LUI!! Chiude sul palo destro l'ex Ascoli, lasciando impietrito Terracciano: rete bellissima per il 4-0!

89 - NICO GONZALEZ! Rigore perfetto, la Fiorentina segna il gol della bandiera.

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - Abdelhamid SABIRI: é forse nata una stella a Marassi. Suggella le ultime prestazioni positive con una gara perfetta: gol, assist, qualità a palate. Partita più che scintillante.

Chi scende - Arthur CABRAL: passare da Vlahovic a lui è come vendere una Ferrari per ritrovarsi su una Punto a metano. Non tiene su un pallone e non è mai pericoloso: assente ed intristito.

