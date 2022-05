Genoa adesso rischia seriamente la retrocessione nella serie cadetta. Il derby della Lanterna va alla Sampdoria . Vittoria importantissima in chiave salvezza per i blucerchiati che con i 3 punti si portano momentaneamente +8 dal terzultimo posto in classifica. Se da una parte c'è la festa dall’altra invece c'è tanta amarezza: con la sconfitta per 1-0 contro i cugini, iladesso rischia seriamente la retrocessione nella serie cadetta.

Nonostante le rivalità in campo tra le due squadre non è mancato un bel gesto di fair-play. Domenico Criscito, che al 96° ha sbagliato il rigore del possibile pareggio, è stato consolato dal portiere Emil Audero dopo la parata decisiva. Il capitano del Grifone è scoppiato in lacrime dopo l'errore e il primo supporto è arrivato proprio dall'estremo difensore della Sampdoria.

Il portiere blucerchiato ha poi commentato l’episodio: “A prescindere dai colori capisco perfettamente cosa prova. In questi attimi io o te. Lo capisco” . Poi ha aanche ggiunto: “Il rigore di Criscito è la parata più emozionante della mia carriera. Neanche nei sogni lo avrei immaginato. Le lacrime sono scese spontanee, è un sogno. Oggi era una partita cruciale e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Mancano ancora tre partite, può sempre succedere di tutto. Mi auguro ci sia sempre questo clima, i tifosi ci danno qualcosa in più”

